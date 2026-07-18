Österreich: Autofahrerin verletzt 7 Personen bei Fahrt in Restaurant

Eine ältere Lenkerin hat am Samstag im österreichischen Kärnten bei einem Unfall sieben Personen verletzt. Bild: keystone

Polizeirapport

Österreich: Autofahrerin verletzt 11 Personen bei Fahrt in Restaurant

Eine ältere Lenkerin ist Samstagmittag versehentlich in Velden im österreichischen Kärnten mit ihrem Auto in ein gut besetztes Gartenrestaurant nahe dem Casino im Zentrum der Wörthersee-Stadt gefahren. Elf Gäste wurden laut Landespolizeidirektion Kärnten verletzt, zwei davon schwer.

Lebensgefahr bestehe aber bei keiner Person, hiess es in einer ersten Information. Der Unfall ereignete sich gegen 12.40 Uhr. Laut Polizeiangaben fuhr die Frau vermutlich mit geringem Fahrtempo in einer 30er-Zone. Es habe sich um keine gezielte Aktion gehandelt. Wie laut Polizei erste Bilder aus Überwachungskameras gezeigt hätten, dürfte der Lenkerin ein Einparkmanöver missglückt sein. Die näheren Umstände waren allerdings vorerst unklar, da die Frau nach dem Unfall unter Schock stand.

Die Lenkerin wurde medizinisch versorgt und konnte zunächst noch nicht befragt werden. Abgesehen vom Schock kam sie ohne Blessuren davon. Die Verletzten wurden teilweise mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht. (sda/apa)