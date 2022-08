China leidet wegen Hitzewelle unter Strommangel – 11 Bilder zur Dürre

In China herrscht seit Wochen eine anhaltende Dürre- und Hitzewelle. Wegen der Trockenheit sind viele Flüsse ausgetrocknet oder auf niedrigem Wasserstand.

Russland will Dnipro-Brücke mit Pontons ersetzen ++ Polen hilft Ukraine weiterhin

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Waldbrände in Frankreich flammen wieder auf

Wie die Ukraine die Russen militärstrategisch in eine Falle lockte

«Ich habe so eine Freude!» – Kambundji wird Europameisterin über 200 m

Warum Veganer so nerven

Wende in der Zinswende: Spinnen die Finanzmärkte völlig?

27 Fails für mehr Spass am Dienstag

Russland will Dnipro-Brücke mit Pontons ersetzen ++ Polen hilft Ukraine weiterhin

Brasilien-Wahlkampf nimmt Fahrt auf – Lula will «sehr ernsthaft gegen Abholzung kämpfen»

Der ehemalige brasilianische Staatschef und Präsidentschaftskandidat Luiz Inácio Lula da Silva will eine neue Umwelt- und Klimapolitik, sollte er bei der Wahl im Oktober gewinnen. «Wir werden den illegalen Goldabbau beenden und sehr ernsthaft gegen die Abholzung kämpfen», sagte Lula internationalen Journalisten am Montag in São Paulo. Es müsse kein einziger Baum mehr abgeholzt werden, um Soja oder Mais anzupflanzen oder Vieh zu züchten.