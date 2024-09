Taifun «Bebinca» erreicht chinesische Metropole Shanghai

Auch die angrenzenden Küstenprovinzen Ostchinas Zhejiang und Jiangsu sowie Anhui im Hinterland werden die Folgen des Taifuns demnach zu spüren bekommen. Die Behörden hatten im Vorfeld Warnungen ausgesprochen. Tausende Menschen kamen in den betroffenen Gebieten vorsorglich in Notunterkünfte.

«Das Turnier gibt mir so viel»: Sandra spielt am Homeless World Cup

«Jahrhunderthochwasser» – so ist die Lage in Österreich und Osteuropa

Hier sprudelt so viel Thermalwasser wie sonst nirgends in Europa aus der Erde

Sechs Tote in Rumänien +++ Zehntausende Haushalte in Tschechien ohne Strom

In Polen und Tschechien ist es nach Dauerregen in der Nacht zu Überschwemmungen gekommen. Bereits am Freitag hatten sich Einsatzkräfte in den beiden Ländern sowie in Österreich und der Slowakei auf Unwetter vorbereitet. Die heftigen Niederschläge östlich von Elbe und Spree lassen voraussichtlich auch die Wasserstände der Elbe in Sachsen anschwellen.