Zahl der Toten in Vietnam steigt nach Taifun «Yagi» auf 143

Auch am Mittwoch regnete es in Teilen des Landes heftig. Meteorologen sagten auch für die kommenden Tage starke Niederschläge voraus.

Der Strom habe mittlerweile den höchsten Wasserstand der letzten 16 Jahre erreicht, berichtete die Zeitung «VnExpress». Einwohner von angrenzenden Wohngebieten in Hanoi mussten sich seit der Nacht vor den Wassermassen in Sicherheit bringen. Den Behörden zufolge wurde erwartet, dass der Flusspegel weiter steigen wird.

Die meisten Opfer starben bei Sturzfluten und Erdrutschen. Mehr als 800 Menschen wurden zudem verletzt. Nachdem am Montag eine vielbefahrene Brücke nördlich der Hauptstadt Hanoi eingestürzt war und mehrere Autos, Lastwagen und Motorräder in den Roten Fluss gerissen hatte, wurden dort noch immer acht Menschen vermisst.

In Vietnam steigt nach dem verheerenden Taifun «Yagi» die Zahl der Toten und Vermissten. Dem jüngsten Bericht des Katastrophenschutzes zufolge wurden bis zum Morgen (Ortszeit) 143 Todesopfer gemeldet, 58 Menschen wurden noch in den Fluten vermisst. Der heftigste Tropensturm seit Jahrzehnten hatte am Wochenende 15 Stunden lang vor allem im Norden des südostasiatischen Landes gewütet.

Der Taifun «Yagi» richtete in Vietnam grosse Zerstörung an. Bild: keystone

Zahl der Toten durch Taifun «Yagi» in Vietnam steigt auf 127

Drei Tage nach dem Durchzug von Taifun «Yagi» ist die Zahl der Toten in Vietnam auf mindestens 127 gestiegen. 54 Menschen würden noch vermisst, berichteten Staatsmedien am Dienstag. In der Hauptstadt Hanoi stieg das Wasser so hoch wie seit 2008 nicht mehr.