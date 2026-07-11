Auch wenn Ausläufer des Sturms am Samstag bereits den Norden und Osten Taiwans erfassten, haben die Behörden bislang keine grösseren Schäden gemeldet. Bild: keystone

Hunderttausende in China wegen Taifun «Bavi» evakuiert

In China und Taiwan sind in Vorbereitung auf den Taifun «Bavi» Hunderttausende Menschen evakuiert worden.

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Wie chinesische Staatsmedien berichteten, haben allein in der östlichen Provinz Zhejiang über 500'000 Anwohner ihre Häuser vorübergehend verlassen. In Taiwan wurden vorsorglich mehr als 14'000 Bewohner aus erdrutschgefährdeten Bergregionen in Sicherheit gebracht. Zudem wurden am Samstag mehr als 1100 Inlands- und Auslandsflüge in Taiwan gestrichen und der Fährverkehr eingestellt.

Auch wenn Ausläufer des Sturms am Samstag bereits den Norden und Osten Taiwans erfassten, haben die Behörden bislang keine grösseren Schäden gemeldet. Rund 68'920 Haushalte waren allerdings am Freitag vorübergehend ohne Strom, nachdem heftiger Regen und starke Winde das Stromnetz beschädigt hatten.

Die Philippinen, wo ebenfalls Ausläufer des Taifuns zu spüren waren, meldeten bislang mindestens 17 Tote. Weitere 9 Menschen gelten weiterhin als vermisst.

Der chinesische Wetterdienst erwartet, dass der Taifun am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) in der östlichen Provinz Zhejiang auf Land trifft. Zeitweilig wurde «Bavi» als sogenannter Supertaifun eingestuft, zuletzt hatte er sich jedoch etwas abgeschwächt. (sda/dpa)