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Harry Kane über Golf-Runde mit Donald Trump: «Er war richtig gut»

NORTH BERWICK, SCOTLAND - JULY 10: Harry Kane, England fottballer, in action during the Pro Am event prior to the start of the Aberdeen Standard Investments Scottish Open at The Renaissance Club on Ju ...
Harry Kane schaut nach dem Abschlag dem Ball hinterher.Bild: Getty Images Europe

England-Star Kane über Golf-Runde mit Trump: «Hoffe, bin in seinem Alter auch so gut»

Harry Kane ist in den USA, damit England endlich wieder einmal Weltmeister werden kann. Er war aber auch schon früher in den Vereinigten Staaten – und traf dort Präsident Donald Trump.
11.07.2026, 10:0411.07.2026, 10:04

Den Fussball spediert er mit beeindruckender Regelmässigkeit ins Netz. Sechs Mal traf Harry Kane bereits an dieser WM.

Der 32-jährige Stürmer mag aber auch Golf. Gerne schnappt er sich die Schläger, um mit dem kleinen Ball seine Treffsicherheit unter Beweis zu stellen.

Harry Kane hat im Interview keine Stimme mehr – und es ist zum Totlachen 😂

Damit hat Kane das gleiche Hobby wie US-Präsident Donald Trump – mit dem er schon eine Runde spielte. Das bestätigte Englands Captain am Freitagabend vor dem WM-Viertelfinal gegen Norwegen (Samstag, 23 Uhr). Stattgefunden habe das Treffen vor rund eineinhalb Jahren in Palm Beach.

«Es war eine einzigartige Erfahrung», blickte Kane zurück. «Er lud mich ein, als ich in Florida war und wenn dich der amerikanische Präsident einlädt … Es war ziemlich surreal, ihn nur schon zu treffen, und dann auch noch mit ihm zu golfen.»

Trump schwärmt gerne von seinen Fähigkeiten. Kane zeigte sich nach der gemeinsamen Runde beeindruckt: «Um ehrlich zu sein, war er richtig gut. Ich hoffe, dass ich so spielen kann, wenn ich in seinem Alter bin.» Der US-Präsident hat kürzlich seinen 80. Geburtstag gefeiert.

FILE - President Donald Trump tees off during the opening ceremony for the Trump International Golf Links golf course, near Aberdeen, Scotland, July 29, 2025. (AP Photo/Jacquelyn Martin, File) Donald ...
Trump auf einer Runde im schottischen Aberdeen.Bild: keystone

Über die gemeinsame Golf-Runde hatte bereits Donald Trump kürzlich gesprochen, nachdem Kane mit England den WM-Achtelfinal gegen Mexiko gewonnen hatte: «Ich denke, Harry Kane ist ein grossartiger Spieler. Ich habe mit ihm Golf gespielt und mag ihn sehr. Er ist ein guter Golfer.» (ram)

Mehr von der Fussball-WM:
Hier mogelt Donald Trump beim Golfspielen
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