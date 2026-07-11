Polizeirapport

Gartenbrand in Seengen AG löst Grossaufgebot der Feuerwehr aus

Ein Brand in einem Garten in Seengen AG hat am Freitagnachmittag ein Grossaufgebot der Feuerwehr ausgelöst. Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf nahegelegene Wohnhäuser, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte.

Eine Drittperson bemerkte gegen 15.45 Uhr einen brennenden Baum an der Baumgartenstrasse und schlug Alarm. Die Feuerwehren aus Seengen, Seon-Egliswil, Boniswil-Hallwil und Lenzburg rückten mit einem Grossaufgebot aus, wie die Polizei am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Sie brachten das Feuer, das auf mehrere Bäume, Sträucher und Hecken übergegriffen hatte, schliesslich rasch unter Kontrolle.

Vier Personen benötigten nach dem Vorfall medizinische Betreuung. Eine Anwohnerin klagte über Schwindel und Übelkeit, zudem verletzten sich drei Angehörige der Feuerwehr leicht. Ein Ambulanzteam untersuchte die Betroffenen vor Ort.

Die Ursache für den Brandausbruch war zunächst unklar. Spezialisten der Brandursachenermittlung der Kantonspolizei Aargau haben die Ermittlungen aufgenommen. (sda)