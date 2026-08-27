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Berichte: CIA-Chef warnte in Moskau vor Angriff auf Nato

Globemaster Russland
Eine US-Militärmaschine flog diese Woche nach Russland.screenshot: x

Berichte: CIA-Chef warnte in Moskau vor Angriff auf Nato

27.08.2026, 07:5127.08.2026, 07:51

CIA-Direktor John Ratcliffe hat Russland bei seinem Besuch in Moskau Medienberichten zufolge vor einem Angriff auf Nato-Verbündete gewarnt. Das berichteten das «Wall Street Journal» und das Magazin «Politico» unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Der Chef des US-Geheimdienstes hatte die russische Hauptstadt am Dienstag besucht. Über den Inhalt seiner Gespräche wurde allerdings nur wenig bekannt.

Der CIA-Chef habe Russland vor allem mit Blick auf die östlichen Nato-Partner im Baltikum vor einer Eskalation gewarnt, berichtete «Politico». Zudem habe er den Kreml dazu gedrängt, seine militärische und finanzielle Unterstützung für den Iran herunterzufahren.

CIA Director John Ratcliffe speaks before President Donald Trump arrives at the United States Army War College in Carlisle, Pa., during the Pennsylvania Defense and Innovation Summit, Wednesday, July ...
John Ratcliffe: Der CIA-Direktor war diese Woche in Moskau.Bild: keystone

Kreml: Kein Treffen mit Putin

Nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigt, dass Ratcliffe für Gespräche «zwischen den Geheimdiensten» nach Moskau gekommen war. Der Vertraute von Präsident Wladimir Putin betonte allerdings, dass es kein Treffen des Kremlchefs mit Ratcliffe gegeben habe.

Für Ratcliffe dürfte es der erste Besuch als CIA-Chef in Moskau gewesen sein. Der letzte bekannte Besuch eines CIA-Chefs in Russland war 2021 die Reise des damaligen Direktors William Burns. Er traf sich auch mit Putin. Burns sollte damals im Auftrag von US-Präsident Joe Biden eine Eskalation im Ukraine-Konflikt verhindern. Allerdings begann Putin dann am 24. Februar 2022 seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. (sda/dpa)

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