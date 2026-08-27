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Japanische Künstlerin Yayoi Kusama gestorben

Japanische Künstlerin Yayoi Kusama gestorben

27.08.2026, 08:3227.08.2026, 08:32

Die japanische Künstlerin Yayoi Kusama ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Wie das nach ihr benannte Museum in Tokio mitteilte, starb Kusama bereits am 14. August in einem Krankenhaus in der japanischen Hauptstadt.

epa13193751 (FILE) - Japanese artist Yayoi Kusama poses with her artwork during a media preview for the &#039;Yayoi Kusama: My Eternal Soul&#039; exhibition at the National Art Center in Tokyo, Japan, ...
Die Künstlerin ist am 14. August gestorben.Bild: keystone

Kusama zählt zu den wichtigsten japanischen Künstlerinnen der Nachkriegszeit. International bekannt wurde sie mit ihren «Polka Dots» genannten bunten Punkten, mit denen sie oft phallische Objekte oder Alltagsgegenstände ebenso wie Installationen oder ganze Räume gestaltete.

Kusama wurde 1929 in der Kleinstadt Matsumoto in der Präfektur Nagano geboren und lebte und arbeitete seit den 1970er Jahren in Tokio. Ihr Werk wurde in bedeutenden Museen und Galerien weltweit ausgestellt. (hkl/sda/dpa)

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