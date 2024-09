Er ist Spitzenkandidat der AfD: Hans-Christoph Berndt. Bild: keystone

AfD könnte heute in Brandenburg triumphieren

Im ostdeutschen Brandenburg entscheiden die Wähler heute über die künftigen Machtverhältnisse im Landtag.

Die Wahllokale öffneten um 8.00 Uhr. Rund 2,1 Millionen Menschen in dem Bundesland können sich beteiligen. Im Fokus steht vor allem die Frage, wie gut die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) abschneidet.

Bis 14 Uhr hatten schon 46,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, teilte der Landeswahlleiter mit. Bei der vorangegangenen Landtagswahl 2019 hatte der Wert zum gleichen Zeitpunkt bei lediglich 31,3 Prozent gelegen.

Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Bei den vorläufigen Zahlen sind demnach die Briefwähler noch nicht berücksichtigt. Es werde damit gerechnet, dass mehr als 20 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Wahlrecht per Brief Gebrauch machen, hiess es.

AfD rechtsextremistischer Verdachtsfall

In jüngsten Umfragen lag die AfD knapp vor den Sozialdemokraten (SPD), die in Brandenburg seit 1990 den Ministerpräsidenten stellen. Die AfD wird vom Landesverfassungsschutz (Inlandsgeheimdienst) als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt. Das bedeutet, die Verfassungsschützer sehen «tatsächliche Anhaltspunkte» dafür, dass «verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt werden».

Heute wird in Brandenburg bereits gegen die AfD demonstriert. Bild: keystone

Ergebnis könnte für Kanzler Scholz gefährlich werden

Der letzten Landtagswahl des Jahres in Deutschland wird auch bundespolitische Bedeutung zugemessen. Die AfD setzt nach eigener Darstellung darauf, mit einem Wahlsieg die «Ampel»-Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen (FDP) in Berlin zu «zertrümmern». Die SPD von Kanzler Olaf Scholz hofft hingegen, ihre Hochburg zu verteidigen und sich so zu stabilisieren.

Sollte die AfD die Sozialdemokraten als stärkste Kraft ablösen, könnte es politisch auch für Scholz gefährlich werden. Der SPD-Politiker gilt ein Jahr vor dem Termin der nächsten Bundestagswahl als angezählt.

In Brandenburg selbst hat der seit elf Jahren amtierende Ministerpräsident Dietmar Woidke seine politische Zukunft mit dem Wahlausgang verknüpft: Der Sozialdemokrat hat angekündigt, sein Regierungsamt abzugeben, falls die AfD auf Platz eins landet. Die AfD hat allerdings mangels Koalitionspartner kaum Aussicht, selbst zu regieren

Brandenburgs Ministerpräsident setzt alles auf eine Karte

Woidke hatte im Wahlkampf ausdrücklich Distanz zu Scholz gehalten und mit einer riskanten Ansage alles auf eine Karte gesetzt: Sollte die AfD tatsächlich Nummer eins werden, werde er sein Regierungsamt abgeben. Damit gelang es ihm und der SPD, auf der Zielgerade in Umfragen fast zur AfD aufzuschliessen. Zum Wahlkampfabschluss sagte Woidke, es stehe «Spitz auf Knopf. Wir oder die.»

AfD mit Sperrminorität?

Da niemand mit der AfD koalieren will, hat sie kaum Aussicht, zu regieren – auch wenn sie ihren Spitzenkandidaten Hans-Christoph Berndt im Wahlkampf schon zum künftigen Ministerpräsidenten und Bundeschefin Alice Weidel zur nächsten Bundeskanzlerin ausrief.

Relevant wäre in Brandenburg eine sogenannte Sperrminorität: Mit mehr als einem Drittel der Mandate könnte die AfD zum Beispiel die Wahl von Verfassungsrichtern blockieren.

Blick aus dem Ausland

Das Erstarken der AfD, die vor drei Wochen bei den Landtagswahlen in Thüringen Nummer eins wurde und auch in Sachsen sehr gut abschnitt, hat zuletzt auch im Ausland Sorgen vor einem Rechtsruck in Deutschland ausgelöst, etwa bei Partnern in der NATO und der EU.

Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) warnte, die Landtagswahl zeige, wie Deutschland «in der Welt» dastehe. Auch Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, betonte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Bedeutung der Wahl gehe weit über die Grenzen des Bundeslandes hinaus.

Bisher koaliert Woidkes SPD in Brandenburg mit Christdemokraten (CDU) und Grünen. Wie eine Regierungskoalition künftig aussehen könnte, ist offen. In letzten Umfragen lag die CDU hinter AfD und SPD auf Platz drei, knapp vor dem neuen, linkspopulistischen Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).

Die Grünen, die Linke, die Freien Wähler und die FDP lagen unter der Fünf-Prozent-Marke. Falls eine Partei ein Direktmandat erringt, zieht sie aber trotzdem mit mehreren Abgeordneten in den Landtag.

Zu vergeben sind im Potsdamer Landtag üblicherweise 88 Sitze. Gibt es viele Überhang- und Ausgleichsmandate, können es bis zu 110 Mandate werden.

Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei mehr Direktmandate und damit sichere Sitze gewinnt, als ihr von ihren Zweitstimmen proportional zustehen. Damit das Verhältnis zum Zweitstimmenergebnis insgesamt gewahrt bleibt, erhalten andere Parteien deshalb Ausgleichsmandate. Das sind ebenfalls zusätzliche Sitze im Parlament. (rbu/sda/dpa)