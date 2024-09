Sahra Wagenknecht will mit AfD in Thüringen fairen Umgang

Auch Brandenburgs BSW-Landesvorsitzender Robert Crumbach sagte t-online, dass er eine Unterstützung für Anträge der AfD nicht ausschliesst : «Wenn wir einen Antrag in der Sache für richtig halten, dann werden wir zustimmen.» Eine Koalition mit der AfD, die auch in Brandenburg vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird, schliesst Crumbach ebenso wie Wagenknecht aus.

Ob das BSW in Thüringen einen AfD-Landtagspräsidenten mitwählen würde, steht bisher nicht fest. BSW-Landesvorsitzende Katja Wolf kündigte eine Klausurtagung der neuen Fraktion in der kommenden Woche an, bei der es auch um diese Frage gehen soll. Die AfD hat als stärkste Fraktion im Landtag das Vorschlagsrecht für die Besetzung des Präsidentenamtes im Parlament.

Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht plädiert für einen fairen Umgang mit der AfD, die in Thüringen die Landtagswahl gewonnen hat. Alles andere würde die AfD weiter stärken, sagte Wagenknecht den Zeitungen der Funke Mediengruppe in Thüringen (Samstag). «Wenn der einzige gemeinsame Nenner der etablierten Politik ist, die AfD rauszuhalten und auf sie einzuprügeln, wird die AfD noch stärker.»

Die AfD hat in Thüringen erstmals eine Landtagswahl gewonnen. Wie also mit der als rechtsextrem eingestuften Partei umgehen? BSW-Chefin Wagenknecht hat dazu eine Meinung.

«Starliner»-Kapsel ohne Probleme zur Erde zurückgekehrt

Das krisengeplagte Raumschiff «Starliner» ist nach drei Monaten im All ohne grosse Probleme zur Erde zurückgekehrt. Die vom US-Konzern Boeing gefertigte Kapsel hatte kurz nach Mitternacht deutscher Zeit ohne Besatzung an Bord von der Internationalen Raumstation (ISS) 400 Kilometer über der Erde abgedockt, wie Live-Aufnahmen der US-Weltraumbehörde NASA zeigten. Nach rund sechs Stunden setzte der «Starliner» in der Wüste des US-Bundesstaats New Mexico auf.