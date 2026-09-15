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«Das Boot»-Schauspieler Ralf Richter ist tot

Herbert Gronemeyer, Ralf Richter &amp; Heinz Hoenig Characters: Lt. Werner - Correspondent,Frenssen,Hinrich Film: Das Boot The Boat DE 1981 Director: Wolfgang Petersen 17 September 1981 PUBLICATIONxIN ...
Die Rolle die ihn bekannt gemacht hat: Ralf Richter in «Das Boot».Bild: imago

«Das Boot»-Schauspieler Ralf Richter ist tot

Der deutsche Schauspieler Ralf Richter ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Bekannt wurde er durch «Das Boot», später spielte er in Kultfilmen wie «Bang Boom Bang» und «Was nicht passt, wird passend gemacht».
15.09.2026, 18:5315.09.2026, 18:53

Richter starb in der Nacht auf Montag, wie sein Sohn Maxwell Richter auf Instagram bekannt gab. «Für uns ist gerade eine Welt stehen geblieben», schrieb er zu einem gemeinsamen Schwarz-Weiss-Foto.

Der Schauspieler war bereits seit längerer Zeit gesundheitlich angeschlagen. Sein Sohn sagte gegenüber der «Bild», Richter habe an der Lungenerkrankung COPD und einer Herzunterfunktion gelitten. Bereits vor einigen Monaten sei er deshalb im Spital behandelt worden. Danach habe sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechtert.

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Ralf Richter 1992 an der Seite von Iris Berben im Film «Cosimas Lexikon».Bild: www.imago-images.de

In seinem Abschied erinnert Maxwell Richter daran, dass sein Vater für viele Menschen Schauspieler und Kultfigur gewesen sei.

«Für uns war er vor allem eines: unser Vater.»
Maxwell Richter

Durchbruch mit «Das Boot»

Ralf Richter wurde 1957 in Essen geboren. Seinen Durchbruch feierte er mit Wolfgang Petersens Kriegsfilm «Das Boot» von 1981, in dem er den Zentralmaat Frenssen spielte.

Bildnummer: 56811814 Datum: 01.01.1995 Copyright: imago/teutopress Eine m�rderische Liebe (ARD) Hannes Jaenicke (li.) und Ralf Richter 01/95 am Fernsehen TV-Produktion Schauspiel Szene quer halb steh ...
Ralf Richter 1995 in der ARD-Produktion «Eine mörderische Liebe».bild: imago

In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich Richter mit seinen häufig rauen und kantigen Figuren zu einem bekannten Gesicht des deutschen Films und Fernsehens. Er spielte unter anderem in «Manta – Der Film», «Bang Boom Bang» und «Was nicht passt, wird passend gemacht» sowie dessen Serienadaption.

Zuletzt war Richter im 2024 erschienenen Film «Frisch» von Regisseur Damian John Harper zu sehen. (mke)

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