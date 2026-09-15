«Das Boot»-Schauspieler Ralf Richter ist tot
Richter starb in der Nacht auf Montag, wie sein Sohn Maxwell Richter auf Instagram bekannt gab. «Für uns ist gerade eine Welt stehen geblieben», schrieb er zu einem gemeinsamen Schwarz-Weiss-Foto.
Der Schauspieler war bereits seit längerer Zeit gesundheitlich angeschlagen. Sein Sohn sagte gegenüber der «Bild», Richter habe an der Lungenerkrankung COPD und einer Herzunterfunktion gelitten. Bereits vor einigen Monaten sei er deshalb im Spital behandelt worden. Danach habe sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechtert.
In seinem Abschied erinnert Maxwell Richter daran, dass sein Vater für viele Menschen Schauspieler und Kultfigur gewesen sei.
Durchbruch mit «Das Boot»
Ralf Richter wurde 1957 in Essen geboren. Seinen Durchbruch feierte er mit Wolfgang Petersens Kriegsfilm «Das Boot» von 1981, in dem er den Zentralmaat Frenssen spielte.
In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich Richter mit seinen häufig rauen und kantigen Figuren zu einem bekannten Gesicht des deutschen Films und Fernsehens. Er spielte unter anderem in «Manta – Der Film», «Bang Boom Bang» und «Was nicht passt, wird passend gemacht» sowie dessen Serienadaption.
Zuletzt war Richter im 2024 erschienenen Film «Frisch» von Regisseur Damian John Harper zu sehen. (mke)
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