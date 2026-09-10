Katharina Dröges Rede geht in den sozialen Medien viral. Bild: keystone

Grünen-Politikerin teilt gegen Friedrich Merz und AfD aus – Rede geht viral

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Nach den Wahlen im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt liefern sich die Politikerinnen und Politiker hitzige Schlagabtausche im Bundestag. Am Mittwoch hat sich die Grünen-Politikerin Katharina Dröge in einer 15-minütigen Rede zum Wahlergebnis geäussert und dabei scharf gegen die CDU, den deutschen Kanzler Friedrich Merz sowie die AfD ausgeteilt.

Das Video hat allein auf Instagram über 150'000 Likes. Sieh dir die Rede im Video an:

Video: instagram/instagram

(hkl)