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LKW-Fahrer verliert nach Bienenstich Kontrolle über sein Fahrzeug

LKW-Fahrer verliert nach Bienenstich Kontrolle über sein Fahrzeug

21.07.2026, 01:5121.07.2026, 01:51

Der Stich einer Biene hat am Montagabend in Unterfranken in Bayern einen LKW-Unfall verursacht. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr befreit, blieb aber unverletzt.

Während der Fahrt wurde der Fahrer gestochen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte.

Der 40-Tonner kippte in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg zur Seite und blieb auf dem Fahrradweg liegen. Beladen war er mit rund 20 Tonnen Ytong-Steinen – das sind wärmedämmende Porenbeton-Steine, die für den Hausbau verwendet werden. Der LKW samt der Steine wurde vom Abschleppdienst geborgen. (sda/apa/dpa)

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