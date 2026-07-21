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US-Richterin legt Warner-Übernahme für zwei Wochen auf Eis

FILE - The Warner Bros. water tower appears at Warner Bros. Studios in Burbank, Calif., on Dec. 5, 2025. (AP Photo/Jae C. Hong, File) Warner Bros
Die Bundesstaaten argumentieren unter anderem, der Zusammenschluss werde den Wettbewerb bei populären Filmen verzerren und dadurch die Kinos unter Druck setzen.Bild: keystone

US-Richterin legt Warner-Übernahme für zwei Wochen auf Eis

21.07.2026, 01:1321.07.2026, 01:13

Nach der Klage von zwölf US-Bundesstaaten wird die Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers durch den Konkurrenten Paramount für zunächst zwei Wochen per Gerichtsbeschluss ausgesetzt.

In dieser Zeit soll über die von den Bundesstaaten angestrebte längerfristige einstweilige Verfügung gegen den Vollzug des mehr als 100 Milliarden Dollar schweren Deals verhandelt werden.

Die Bundesstaaten argumentieren unter anderem, der Zusammenschluss werde den Wettbewerb bei populären Filmen verzerren und dadurch die Kinos unter Druck setzen.

Aus Sicht der Richterin Araceli Martínez-Olguín in Oakland bei San Francisco konnten sie zumindest demonstrieren, dass Paramount und Warner zusammen einen erheblichen Marktanteil in dem Geschäft hätten. Dadurch sei es wahrscheinlich, dass die Übernahme als wettbewerbswidrig eingestuft werde. Dies rechtfertige eine zeitweise Aussetzung der Fusion. Für Paramount könnte eine Verzögerung teuer werden. (sda/dpa)

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