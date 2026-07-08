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Amoktat an Gymnasium in Oberbayern: Mehrere Verletzte

Hinweis auf Amoklage: Verletzte an Gymnasium in Oberbayern – 1 Person festgenommen

In Schongau im deutschen Oberbayern läuft derzeit ein Polizeieinsatz. Mehrere Personen wurden verletzt, ein mutmasslicher Täter wurde festgenommen.
08.07.2026, 14:0508.07.2026, 14:30

Der Einsatz findet beim Welfen-Gymnasium in Schongau in Oberbayern statt, wie die Polizei Oberbayern Süd auf X berichtet. Demnach seien mehrere Personen verletzt worden. Ein mutmasslicher Täter sei festgenommen worden.

Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Sie bittet die Menschen, den Bereich zu meiden. Nähere Details zur Tat sind noch nicht bekannt.

Für Angehörige und Eltern von Schülerinnen und Schülern wurde eine Anlaufstelle eingerichtet. Gegenüber der Bild erklärt die Polizei, dass es Hinweise auf eine Amoktat gebe. Der mutmassliche Täter konnte zunächst flüchten, wurde dann jedoch gefasst.

Schongau ist eine Kleinstadt am Ufer des Lechs im westlichen Oberbayern mit mehr als 12.000 Einwohnern. (vro/sda/dpa)

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