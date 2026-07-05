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Streit an Party in Deutschland: 1 Toter und mehrere Verletzte

Mann stirbt bei Streit an Party in Deutschland – mehrere Verletzte

05.07.2026, 11:1605.07.2026, 11:16

Bei einer Auseinandersetzung am Rande einer Party in Essen im Nordwesten Deutschlands ist in der Nacht zum Sonntag ein Mann gestorben. Drei weitere Personen hätten Verletzungen durch eine Stichwaffe erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Ein Mann wurde demnach festgenommen.

05.07.2026, Nordrhein-Westfalen., Essen: Ein Krankenwagen und Fahrzeuge der Polizei sind in der N�he eines Einsatzortes zu sehen. Bei einer Auseinandersetzung in Essen ist in der Nacht zum Sonntag ein ...
Die Polizei nahm einen Mann fest.Bild: DPA WTVnews

Nach dpa-Informationen handelt es sich bei dem Toten um einen Sicherheitsmitarbeiter. Die Polizei ermittelt, wie der Mann ums Leben kam. Laut Polizei war am Rande der Veranstaltung mit etwa 150 Personen eine Personengruppe in Streit geraten.

Die Beamten waren in der Nacht mit vielen Kräften vor Ort. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. (sda/dpa)

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