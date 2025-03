Känguru in Sachsen gesichtet – Polizei hält Ausschau

Die Polizei werde nun im Rahmen ihrer Streifentätigkeit weiter nach dem Tier Ausschau halten. Allerdings ist das Gebiet stark bewaldet, was die Suche erschwert.

Dieses Foto ging am Montagabend bei der Polizei ein: Trotz intensiver Suche konnte das Beuteltier bislang nicht gefunden werden. Bild: Polizei Dresden

Der Mann konnte seine Sichtung wahrscheinlich selbst nicht glauben. Am späten Montagabend entdeckte er ein Känguru auf der Kreisstrasse. Damit ihm die Beamten auch glauben, schickte er der Polizei ein Foto mit.

