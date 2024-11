Forschern zufolge folgte der Pinguin vermutlich einer Strömung aus der Antarktis nach Norden – geradewegs nach Australien. Die Tiere neigten dazu, bei der Nahrungssuche bestimmten Strömungen zu folgen, in denen das Angebot besonders gross sei. Möglicherweise hätten diese Strömungen derzeit einfach weiter nördliche Ausläufer als sonst üblich.

Dann sei «Gus», wie der Pinguin mittlerweile in Anlehnung an Kaiser Augustus genannt wird, direkt auf seine Familie zu gewatschelt. «Er war etwa einen Meter gross und überhaupt nicht scheu.» Kaiserpinguine sind die grösste Art aus der Familie der flugunfähigen Seevögel.

Der Mann war mit seiner Familie am Ocean Beach, nahe des Ortes Denmark, rund 400 Kilometer südlich von Perth, als der seltene Gast aus der Antarktis aus dem Wasser stieg. «Es war riesig, viel grösser als andere Seevögel, und wir dachten, was ist das für ein Ding, das da aus dem Wasser kommt?»

Kaiserpinguine leben tief in der Region des Südpolarmeers. Der Vogel wirkte Augenzeugen zufolge ziemlich verloren. «Er versuchte, auf seinem Bauch zu rutschen und dachte wohl, es handle sich um Schnee», zitierte der Sender ABC einen Anwohner, der gerade am Strand war. «Dabei landete er mit dem Gesicht im Sand, stand auf und schüttelte den ganzen Sand ab.»

Pinguin «Gus» am Strand in Westaustralien.

Pinguin «Gus» am Strand in Westaustralien. Bild: dbca

3400 Kilometer von seiner Heimat entfernt ist im Südwesten Australiens ein Kaiserpinguin gestrandet. Experten zufolge handelt es sich um eine Weltneuheit: Nie zuvor ist ein Exemplar dieser Spezies so weit nördlich gesichtet worden.

