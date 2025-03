Mann kletterte in Nashorngehege in Basler Zoo: Keine Verschärfung der Massnahmen

Mann dringt im Zoo Basel in Gehege ein und will Nashorn angreifen

Inflation sinkt im Februar weiter – auf tiefsten Stand seit 2021

Die Jahresteuerung in der Schweiz ist im Februar weiter gesunken. So tief wie jetzt lag sie zuletzt im April 2021. Konkret betrug die Inflation im Februar 0,3 Prozent nach 0,4 Prozent im Januar, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab.