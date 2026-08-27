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Zwei Tote bei Gewalttat an einer Schule nahe Berlin

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Polizeikräfte an einem Tatort (Symbolbild).Bild: keystone

Zwei Tote an Schule bei Berlin – 19-Jähriger soll Ex-Freundin (18) getötet haben

Bei einer Gewalttat an einer Privatschule im brandenburgischen Gosen-Neu Zittau sind zwei Menschen getötet worden. Beim mutmasslichen Täter soll es sich um den 19-jährigen Ex-Freund einer getöteten 18-jährigen Schülerin handeln. Er wurde festgenommen.
27.08.2026, 16:0327.08.2026, 17:23

Der Vorfall ereignete sich am frühen Donnerstagnachmittag auf dem Campus der Docemus-Privatschule, unmittelbar an der Landesgrenze zu Berlin. Nach Angaben einer Polizeisprecherin gingen mehrere Notrufe ein. Gegen 13.45 Uhr rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus.

Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, kamen bei der Gewalttat zwei Menschen ums Leben. Bei den Opfern handelt es sich laut der «Märkischen Allgemeinen» um eine 18-jährige Schülerin und einen 30-jährigen Mann.

Mann soll Täter aufgehalten haben

Der 30-Jährige soll gemäss Medienberichten getötet worden sein, als er versuchte, den mutmasslichen Täter aufzuhalten. Beim Tatverdächtigen soll es sich um den 19-jährigen Ex-Freund der getöteten Schülerin handeln. Ob er selbst die Schule besucht oder früher dort Schüler war, ist bislang unklar.

Die Polizei bestätigte die Festnahme eines Tatverdächtigen. Zu den genauen Hintergründen und zum Ablauf der Tat liegen bislang nur wenige gesicherte Informationen vor. Zuvor hatte eine Polizeisprecherin betont, dass es sich nicht um eine Amoklage handle.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit zahlreichen Einsatzkräften an. Die Ermittlungen dauern an. (mke)

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Der Micha
27.08.2026 16:32registriert Februar 2021
Nennen wir das Kind bei Namen. Es war ein Femizid.
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_Momo_
27.08.2026 16:36registriert August 2025
Er zeigte Mut um zu Helfen und musste leider mit seinem Leben dafür bezahlen.

Danke …
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Orfeo
27.08.2026 16:47registriert August 2017
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