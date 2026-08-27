freundlich24°
DE | FR
burger
International
Energie

Alpiq-Chefin: Füllstand der deutschen Gasspeicher ist zu tief

Alpiq-Chefin: Füllstand der deutschen Gasspeicher besorgniserregend

27.08.2026, 11:4827.08.2026, 11:48

Der Energiekonzern Alpiq zeigt sich besorgt über den tiefen Füllstand der Gasspeicher in Deutschland. Der grösste Speicher liege noch nicht mal bei 20 Prozent, sagte CEO Antje Kanngiesser am Donnerstag an einer Telefonkonferenz anlässlich der Publikation der Halbjahreszahlen.

Antje Kanngiesser, CEO Alpiq, s&#039;exprime devant les media avant l&#039;inauguration de la centrale de pompage-turbinage de Nant de Drance, ce vendredi 9 septembre 2022 a Finhaut dans la vallee du ...
Die deutschen Gasspeicher sind leerer, als es Alpiq-CEO Antje Kanngiesser für sicher hält.Bild: keystone

Insgesamt sind die deutschen Speicher derzeit nur zu rund 52 Prozent gefüllt, im Vergleich zum Durchschnitt von 82 Prozent über die vergangenen zehn Jahre. Der grösste Speicher steht im niedersächsischen Rehden und ist aktuell zu lediglich 8 Prozent gefüllt. Ein tiefer Füllstand bei den deutschen Speichern könne im Winter extrem preistreibend sein, falls es «einen Winter gibt, den man auch einen Winter nennen kann», sagte sie.

Gleichzeitig habe sie keine Kristallkugel und wisse nicht, wann und ob es schneit, wann der Winter einsetze und mit welchen Temperaturen. Auch seien die Niederschläge nicht voraussehbar.

Trump-Tweets setzen Energiehändlern zu

Die Schweiz ist abhängig von den Gasspeichern im Nachbarland, weil sie selbst keine kommerziell betriebenen Gasspeicher hat. In Deutschland stehen die grössten Speicher Europas, die rund 17 Prozent der gesamten Kapazität abdecken. Darauf folgen Italien, die Niederlande und Frankreich.

Der Bund hatte vor einer Woche verschiedene Massnahmen für die Schweizer Gasversorgung im kommenden Winter kommuniziert – angesichts der tiefen Speicherstände in Europa, aber auch wegen der geopolitischen Unwägbarkeiten. Zentral ist dabei die Option auf Gas, die bei Bedarf aus der Transit-Pipeline von Frankreich nach Italien bezogen werden kann.

Derweil leidet der Energiehandel unter einer erhöhten «willkürlichen» Volatilität, sagte Kanngiesser weiter. Im Vergleich zu 2025 habe die Volatilität zugenommen, und ein grosser Teil sei Nervosität, die durch Social Media ausgelöst werde. «Die Modelle, die wir fahren, können nicht den nächsten Tweet von einem Präsidenten vorhersagen.» Das spüre die gesamte Branche im Trading. (leh/sda/awp)

Alpiq erleidet 2025 markanten Gewinneinbruch
Alpiq erleidet 2025 markanten Gewinneinbruch
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Prozess gegen 9/11-Drahtzieher für 2028 geplant
Der Prozessauftakt gegen den mutmasslichen Drahtzieher der Terroranschläge vom 11. September 2001 und weitere Angeklagte ist für 2028 geplant. Als Termin wurde der 5. Juni 2028 angesetzt, wie aus einer Anordnung des zuständigen Militärrichters hervorgeht. Der Auftakt kann sich aber noch verschieben, weil ihm noch einige Verfahrensentscheidungen vorausgehen. Dabei geht es unter anderem darum, welche Beweise zugelassen werden.
Zur Story