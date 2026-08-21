«Medizinische Probleme»: Auto rast in Deutschland durch Fussgängerzone und verletzt Leute

In Hofgeismar im deutschen Bundesland Hessen ist ein Auto gegen die Hauswand eines Kaufhauses gefahren.

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«Zuvor hatte der Wagen, der mit hoher Geschwindigkeit durch die Fussgängerzone gefahren sein soll, offenbar mehrere Personen erfasst», teilte das Polizeipräsidium Nordhessen mit. Mindestens ein Mensch soll dadurch am Freitagmorgen verletzt worden sein.

«Laut Zeugen soll der Mann bereits medizinische Probleme gehabt haben, unmittelbar bevor das Fahrzeug in die Fussgängerzone fuhr», so die Polizei. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst seien vor Ort. Der Fahrer des Pkw werde von einem Notarzt behandelt. Über die Schwere der Verletzungen gibt es laut Polizei noch keine genauen Informationen.

Fotos der «Hessische/Niedersächsischen Allgemeinen» (HNA) zeigen Tischplatten, Sitzpolster und Regale, die auf der Strasse liegen. Dazwischen liegen Eimerchen mit Strassenmalkreiden für Kinder. In einem Video sieht man ein Feuerwehrauto, rot-weisse Absperrbänder und Warnhütchen. Der abgesperrte Bereich liegt in einer Fussgängerzone, die von Fachwerkhäusern gesäumt ist. (dab/sda/dpa)