Diese überschwemmten Gebiete in Deutschland könnten sich in riesige Eisflächen verwandeln

Nach dem Hochwasser kommt in Deutschland das Eis. Doch statt freudigem Schlittschuhlaufen dürfte es in überfluteten Gebieten ungemütlich werden.

Strassen und Felder stehen unter Wasser – das Hochwasser in Deutschland hält weiter an. Nun drohen für die anstehenden Nächte Minustemperaturen. Für den Norden Deutschlands werden etwa Eis und Schnee erwartet. In Hamburg und Schleswig-Holstein liegen am Freitag die Höchstwerte um den Gefrierpunkt. Es ist ausserdem mit Dauerfrost zu rechnen.

1 / 14 Überschwemmungen in Deutschland Die Überschwemmungen um Hanau kommen bis an die Ortsgrenze: Strassen rundum stehen unter Wasser, Bahnschienen darüber. quelle: www.imago-images.de / imago images

Diese eisigen Temperaturen könnten die Wasserflächen in den Hochwassergebieten in «riesige Eisflächen» verwandeln, sagt der Meteorologe Dominik Jung gegenüber der deutschen Bild-Zeitung.

In Hessen ist zu sehen, wie die Lahn aufgrund des hohen Wassers auf eine Strasse übertritt. Bild: imago

An der Helme im Landkreis Mansfeld-Südharz im Bundesland Sachsen-Anhalt sind Feldflächen überflutet. Bild: www.imago-images.de

Und diese Eisflächen seien gefährlich: «Wenn eine grosse Fläche mit Gras oder Pflanzen plötzlich vereist, aber das Wasser am Boden noch abfliesst, können unten Hohlräume entstehen», so Jung. Dies führe zu Einsturzgefahr. Ausserdem drohe Schaden von Wasser, das bereits in Gemäuer eingezogen ist und bei den tiefen Graden gefrieren würde.

Der Dauerregen in Teilen Deutschlands lässt auch die Pegel in der von der Flutkatastrophe betroffenen Region im Ahrtal 2021 wieder ansteigen. Bild: imago

Wetterexperte Dr. Karsten Brandt warnt in der Bild davor, dass die Pumpen der Feuerwehr in der bevorstehenden Kälte nicht mehr funktionieren würden. «Dann kann nirgendwo mehr Wasser abgepumpt werden.»

