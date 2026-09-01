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Rutte zu Leipziger Drohne: «Die Beweise sind eindeutig»

epa13194406 US Under Secretary of War for Policy Elbridge Colby (L) and NATO Secretary General Mark Rutte meet at the North Atlantic Treaty Organization (NATO) headquarters, in Brussels, Belgium, 27 A ...
Nato-Generalsekretär Mark Rutte.Bild: keystone

Rutte zu Leipziger Drohne: «Die Beweise sind eindeutig»

01.09.2026, 19:0701.09.2026, 19:07

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die von Deutschland geplanten Massnahmen wegen des Sprengstoffdrohnenfunds auf dem Flughafen Leipzig/Halle begrüsst. «Die Beweise sind eindeutig», teilte der Niederländer mit. Die Nato stehe nach dem russischen hybriden Angriff in voller Solidarität an der Seite Deutschlands.

«Russlands Versuche, uns einzuschüchtern, unsere Einheit zu untergraben und unsere Bereitschaft zur Unterstützung der Ukraine zu schwächen, sind vergeblich und werden scheitern», erklärte er. Die Unterstützung für die Ukraine sei ebenso unerschütterlich wie der Einsatz für die kollektive Verteidigung der Nato.

Die Nato werde ihre Fähigkeit weiter stärken, alle Verbündeten gegen jede Bedrohung abzuschrecken und zu verteidigen – auch gegen bösartige Handlungen wie jene in Leipzig und andernorts im Bündnisgebiet.

Rutte sprach nach eigenen Angaben am Dienstag auch mit Kanzler Friedrich Merz zu dem Drohnenvorfall. An diesem Mittwoch will er sich zudem mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beraten. (sda/dpa)

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