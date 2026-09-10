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Grünen-Politikerin Dröge teilt gegen Friedrich Merz und AfD aus

epa13224603 Green party (Die Gruenen) parliamentary group co-chairwoman in the German parliament Katharina Droege speaks during a debate at the German parliament, the Bundestag, in Berlin, Germany, 09 ...
Katharina Dröges Rede geht in den sozialen Medien viral.Bild: keystone

Grünen-Politikerin teilt gegen Friedrich Merz und AfD aus – Rede geht viral

10.09.2026, 18:5110.09.2026, 19:17

Nach den Wahlen im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt liefern sich die Politikerinnen und Politiker hitzige Schlagabtausche im Bundestag. Am Mittwoch hat sich die Grünen-Politikerin Katharina Dröge in einer 15-minütigen Rede zum Wahlergebnis geäussert und dabei scharf gegen die CDU, den deutschen Kanzler Friedrich Merz sowie die AfD ausgeteilt.

Das Video hat allein auf Instagram über 150'000 Likes. Sieh dir die Rede im Video an:

Video: instagram/instagram

(hkl)

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