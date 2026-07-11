Geiselnahme in Berliner Supermarkt: Polizei gibt Details zu Täter bekannt

Rund zwölf Stunden hielt ein Mann eine Supermarkt-Mitarbeiterin in Berlin in seiner Gewalt. Nun ist klar, wer er ist – und die Justiz muss entscheiden, was als Nächstes passiert.

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Die Polizei hat die Identität des mutmasslichen Täters einer Geiselnahme in einem Berliner Supermarkt geklärt. Bei dem Mann handelt es sich laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft um einen 29-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Er soll eine Mitarbeiterin des Supermarkts im Berliner Süden mit einem Messer in seine Gewalt gebracht haben.

Die Geiselnahme begann am Freitagabend. Am Samstagmorgen rückte die Polizei zum Zugriff aus und setzte dabei einen Taser gegen den Mann ein. Sowohl die Frau als auch der 29-Jährige blieben weitgehend unverletzt. Der mutmassliche Täter befindet sich in Polizeigewahrsam. Am Sonntag will die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob er einem Haftrichter vorgeführt wird.