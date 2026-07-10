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WM 2026: Nati-Coup gegen Argentinien? Jens Lehmann spottet über Schweiz

27.09.2024, Bayern, M�nchen: Der ehemalige Fu�ball-Nationaltorwart Jens Lehmann steht vor Beginn des Berufungsprozesses am Landgericht im Gerichtssaal. Lehmann wird vorgeworfen einen Dachbalken in der ...
Jens Lehmann teilt gegen die Schweiz aus.Bild: keystone

DFB-Legende glaubt nicht an die Nati: «Freuen sich am meisten auf ein Messi-Trikot»

2006 hexte Jens Lehmann Deutschland bis in den WM-Halbfinal. Der Schweizer Nati traut er gegen Argentinien hingegen keinen grossen Wurf zu.
10.07.2026, 14:4010.07.2026, 14:45

Jens Lehmann weiss, was es bedeutet, Geduld zu haben. 1998 debütierte der Torhüter in der deutschen Nationalmannschaft. 1998, 2000, 2002 und 2004 war er bei Welt- und Europameisterschaften im Kader, absolvierte aber keine einzige Partie. Erst 2006 wurde er zur Nummer eins befördert und hexte Deutschland an der Weltmeisterschaft im eigenen Land bis in den Halbfinal.

Lehmann weiss also auch, was es braucht, um auf dieser Stufe Erfolg zu haben. Und was es braucht, um Argentinien in einem WM-Viertelfinal zu bezwingen. Vor 20 Jahren führte er die DFB-Elf im Penaltyschiessen zum Sieg gegen die Albiceleste, obwohl sein weltbekannter Spickzettel unnütz war.

Unvergessen
Trotz unnützem Spickzettel hext Lehmann die Deutschen in den WM-Halbfinal

Einen gleichen Coup traut der mittlerweile 56-Jährige der Schweizer Nationalmannschaft nicht zu. In einer WM-Sendung von Welt-TV teilt er ziemlich gegen die Mannschaft von Murat Yakin und die Schweizer Mentalität im Allgemeinen aus. So sagt er: «Ich glaube, die Schweizer freuen sich am meisten darauf, irgendwie nach dem Spiel von Messi vielleicht ein Trikot zu bekommen oder so.»

Jens Lehmann teilt gegen die Schweiz aus.Video: extern/WELT am Ball

Der frühere Spitzentorhüter sagt zwar auch, dass die Nati bislang ein gutes Turnier gespielt habe. Doch er fügt an: «Die Schweizer sind halt die Schweizer. Am Ende, wenn es darauf ankommt, denken sie sich: ‹Wie sollen wir gegen die Argentinier gewinnen?›». Es sei nicht förderlich, wenn man sich ständig selbst so beschränke.

Es gebe kaum Schweizer, die diesen grossen Sprung geschafft hätten. Deshalb ist es so überraschend, dass Roger Federer so ein Weltstar im Tennis war, sagt der Deutsche.

Dabei ignoriert Lehmann, dass die Schweiz an den letzten fünf grossen Turniern – inklusive dieser WM – viermal weiter und einmal gleich weit gekommen war als Deutschland. Dabei bezwang die Nati durchaus auch grosse Gegner wie Frankreich (EM 2021) oder Italien (EM 2024). (abu)

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Franky Neal
10.07.2026 15:08registriert Februar 2026
Ach ne, der Herr, der wegen Trunkenheit am Steuer, Sachbeschädigung, Körperverletzung und anderer Delikte angeklagt wurde, will sich wieder mal wichtig machen. Der gleiche Laferie wie Basler und Hamann.
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