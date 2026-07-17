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Merz sagt Macron enge Partnerschaft zu

Merz an Macron: «Ihr könnt Euch auf uns verlassen»

Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron eine enge Partnerschaft zugesagt.
17.07.2026, 16:1017.07.2026, 16:10

Die Freundschaft zu Frankreich und der gemeinsame Einsatz für ein einiges Europa sei der Kern der deutschen Aussenpolitik, sagte er zum Abschluss des deutsch-französischen Regierungstreffens in Brühl. «Wir zählen auf Euch und Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt Euch auf uns verlassen», sagte Merz.

epa13117242 German Chancellor Friedrich Merz and French President Emmanuel Macron arrive at Noervenich Airbase for defence consultations between the German and French governments as part of the 26th G ...
Merz und Macron geben sich freundschaftlich.Bild: keystone

Dass Deutschland und Frankreich in diesen herausfordernden Zeiten eng zusammenstehen, sei von unschätzbarem Wert für beide Länder. Merz betonte, eine Schlüsselrolle für die Sicherheit spiele die gemeinsame Unterstützung für die Ukraine. Diese werde entschlossen fortgesetzt. «Unser Ziel ist ein Frieden, der die Souveränität der Ukraine und die Sicherheit Europas wahrt.»

Merz wies auf die neue Zusammenarbeit Deutschlands und Frankreichs bei der nuklearen Verteidigung hin. «Wir schlagen in der Abschreckung einen neuen gemeinsamen Weg ein.»

Der Kanzler dankte dem französischen Präsidenten «für das Vertrauen und auch den Elan, den dieser Rat geprägt hat, und den Du geprägt hast in diesem deutsch-französischen Ministerrat». Wegen der Wahlen in Frankreich im kommenden Jahr war es wahrscheinlich das letzte Treffen dieser Art mit Macron. Merz betonte, die deutsche Hand bleibe immer ausgestreckt für eine vertiefte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Frankreich – unabhängig von der Entscheidung der Wählerinnen und Wähler. (hkl/sda/dpa)

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