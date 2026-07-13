klar16°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Weiterer US-amerikanischer Ebola-Patient jetzt in Deutschland

Rundgang durch die Isolierstation f�r Ebola an der Berliner Virchow-Klinik Berlin, 9.6.2026 Pfleger bei der Demonstration der Behandlung eines Patienten beim Rundgang durch die Isolierstation f�r Ebol ...
In Deutschland kommen die Patienten auf eine Sonderisolierstation.Bild: www.imago-images.de

Weiterer US-amerikanischer Ebola-Patient jetzt in Deutschland – Lage im Kongo dramatisch

13.07.2026, 04:1013.07.2026, 04:16

Knapp zwei Monate nach der ersten Ankunft eines an Ebola erkrankten US-Amerikaners ist ein zweiter mit dem Virus infizierter US-Bürger zur Behandlung nach Deutschland geflogen worden. Die Person sei in der Nacht auf dem Frankfurter Flughafen gelandet und dann in die Universitätsklinik der hessischen Stadt gefahren worden, bestätigte ein Sprecher des Bundesministeriums für Gesundheit der deutschen Nachrichtenagentur DPA.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte zuvor mitgeteilt, dass ein US-Staatsbürger betroffen sei, der für eine humanitäre Organisation in der Demokratischen Republik Kongo arbeite. Die Person wurde demnach positiv auf die dort derzeit grassierende Bundibugyo-Variante des Virus getestet. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, blieb zunächst offen.

Keine Impfung, keine Standard-Therapie

Ebola-Fieber ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus kann durch direkten Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen werden. Im Kongo in Zentralafrika, wo die beiden infizierten US-Ärzte tätig waren, ist der jüngste Ebola-Ausbruch besonders schwer einzudämmen. Einer der Gründe: Für den Bundibugyo-Typ gibt es bislang weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie.

Für Transporte von Ebola-Patienten werden normalerweise Spezialflugzeuge eingesetzt. In Deutschland kommen die Patienten auf Sonderisolierstationen. Dabei handelt es sich um eine geschlossene, geschützte und vom regulären Klinikbetrieb getrennte Einheit, so dass Kontakt zu anderen Patienten ausgeschlossen werden kann. Laut Bundesgesundheitsministerium besteht daher weder für die Bevölkerung noch für andere Patienten Gefahr.

Erster US-Arzt überlebte, aber nur knapp

Der amerikanische Arzt, der am 20. Mai nach Deutschland gekommen war, wurde in die Berliner Charité aufgenommen. Nach ärztlicher Auskunft war sein Zustand zwischenzeitlich lebensbedrohlich, vor allem zwischen dem Abflug und der Ankunft in Deutschland. Nach gut zwei Wochen Behandlung wurde er schliesslich aus dem Spital entlassen.

Auch seine Frau und seine vier Kinder kamen als «Hochrisikokontakte» in die Charité, hatten aber keine Symptome und befanden sich in einem getrennten Teil der Station in Quarantäne. Bei Kindern könne Ebola «sehr rasch» zum Tode führen, sagte damals Charité-Arzt Leif Erik Sander, Direktor der Klinik für Infektiologie und Intensivmedizin.

Ende Juni war das Bundibugyo-Virus dann erstmals auch in Europa nachgewiesen worden. In Frankreich wurde ein aus dem Ostkongo zurückgekehrter Arzt einer humanitären Organisation positiv getestet. Nach Angaben des französischen Gesundheitsministeriums wurde der Mann unmittelbar nach seiner Ankunft isoliert. Anfang Juli wurde er nach negativen Tests und ohne Symptome aus dem Spital entlassen.

Lage im Kongo dramatisch

Im Kongo gibt es inzwischen rund 650 bestätigte Todesfälle, mindestens 1830 Menschen waren oder sind infiziert. Gesundheitsexperten zufolge stiegen die Fallzahlen bei keinem früheren Ebola-Ausbruch so schnell an wie bei der derzeitigen Epidemie.

In den Jahren 2014 und 2015 waren bei der bisher schwersten Ebola-Epidemie in Westafrika mehr als 11'000 Menschen gestorben. Schon damals wurden drei Ebola-Kranke zur Behandlung nach Deutschland gebracht: Ein Mediziner aus Uganda wurde in Frankfurt behandelt, ein Mann aus dem Senegal in Hamburg; ein Uno-Mitarbeiter, der in Leipzig behandelt wurde, überlebte die Krankheit nicht. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine
1 / 18
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine

Die Ukraine wehrt sich erfolgreich gegen den Aggressor Russland, dabei spielen Drohnen eine zentrale Rolle. In dieser Bildstrecke geht es um Meilensteine und historische Wendepunkte...
quelle: keystone / alex babenko
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Unwetter in Russland: Superzyklon erfasst Moskau und andere Metropolen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Star Trek»-Darstellerin Antoinette Bower ist tot
Sie war Captain Kirks Gegenspielerin in «Star Trek» und stand in unzähligen weiteren Rollen vor der Kamera. Jetzt ist Antoinette Bower im Alter von 93 Jahren gestorben.
Jahrzehntelang war Antoinette Bower auf Leinwand und Bildschirm zu sehen – als katzenähnlicher Alien in «Star Trek», als Frau am Ende der Welt in «The Twilight Zone», als Mutter von Jamie Lee Curtis im Horrorfilm «Prom Night». Nun bestätigte Bowers Freundin Carlotta Glackin dem US-amerikanischen Branchenmagazin «Hollywood Reporter» den Tod der Schauspielerin. Demnach starb sie bereits am 30. April in einem Seniorenheim im Stadtteil Eagle Rock in Los Angeles.
Zur Story