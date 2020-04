International

Deutschland

Mehrere Männer stechen in deutscher Stadt Hanau auf Passanten ein



Mehrere Männer stechen in deutscher Stadt Hanau auf Passanten ein

Eine Gruppe von Männern hat in der deutschen Stadt Hanau vier Passanten mit Messern angegriffen und verletzt. Die Täter flüchteten, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Auch am frühen Morgen waren sie demnach noch nicht gefasst.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten fünf bis sieben Männer die Passanten am Dienstagabend in der Innenstadt von Hanau im Land Hessen mit Messern angegriffen. Die vier verletzten Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren seien dann kurz nacheinander in der Notaufnahme eines Hanauer Klinikums erschienen, einige von ihnen mit Stichwunden. In Lebensgefahr schwebten sie laut Polizei nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Die Hintergründe waren nach Angaben des Sprechers am Mittwochmorgen weiter unklar. Die Staatsanwaltschaft Hanau hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach der Tätergruppe. Die Männer sollen fast alle Vollbärte haben; einer sei dunkelblond, etwa 20 Jahre alt, muskulös und habe eine kurze Hose getragen. Die Staatsanwaltschaft Hanau hat die Ermittlungen übernommen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

Terror in Hanau: 11 Tote durch Schüsse in deutscher Stadt Terror Umfrage Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter