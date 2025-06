Umfrage in Deutschland: Leichter Zuwachs für Union und Grüne – AfD verliert

Schlechte Werte erreicht in der Umfrage allerdings Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Über seine politische Arbeit äusserten sich lediglich 37 Prozent der Befragten zufrieden (minus eins), unzufrieden hingegen 54 Prozent (plus zwei). Die übrigen Befragten wollten sich nicht festlegen. Im Osten Deutschlands war der Zustimmungswert mit 29 Prozent deutlich geringer als im Westen (38 Prozent).

Die CDU/CSU hat ihren Vorsprung vor der AfD im aktuellen «Trendbarometer» von RTL und ntv wieder vergrössert. Für die Unionsparteien werden in der am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage nun 27 Prozent (plus ein Prozentpunkt) vorhergesagt, der höchste Wert seit Mitte März. Die AfD würde demnach 23 Prozent erhalten (minus eins).

Sondervermögen und Kauflaune: Deutsche Talfahrt bald vorbei?

Die deutsche Wirtschaft kommt wegen teurer Energie und dem Zollstreit mit US-Präsident Donald Trump auch in diesem Jahr nicht richtig vom Fleck – doch Besserung ist in Sicht. Während schwelende Zollkonflikte Unternehmen am Investieren hindern, greifen Verbraucher nach den Jahren der Inflation wieder tiefer in die Tasche. Und kurbeln so bald die Wirtschaft an.