International

Deutschland

Hanau: 11 Tote bei Schiesserei in Deutschland



Rassistischer Täter erschiesst 10 Menschen – was wir über die Tat in Hanau wissen

Das Wichtigste in Kürze

In der deutschen Stadt Hanau sind am Mittwoch an drei verschiedenen Tatorten ingesamt 11 Menschen durch Schüsse getötet worden. 6 Personen sind verletzt worden.

Ein Schütze eröffnete gegen 22 Uhr in einer Shisha-Bar im Stadtzentrum das Feuer. Kurz darauf tötet er in einem anderen Shisha-Lokal weitere Personen.

Der Täter ist ein 43-jähriger Deutscher. Gemäss ersten Erkenntnissen handelte er alleine. Der Mann wurde in der Nacht auf Donnerstag gemeinsam mit seiner Mutter tot an seinem Wohnort gefunden.

Gemäss Angaben der Bundesanwaltschaft veröffentlichte der Täter ein Manifest mit Verschwörungstheorien und Hinweisen auf eine «zutiefst rassistische Gesinnung».

Was ist passiert?

In der deutschen Stadt Hanau ist es zu schweren Gewalttaten gekommen: Elf Menschen haben am Mittwochabend ihr Leben verloren, sechs weitere Personen wurden verletzt, davon eine schwer.

Ein 43-jähriger Deutscher hat nach 22 Uhr kurz nacheinander an zwei verschiedenen Orten das Feuer auf Zivilisten eröffnet. Dabei wurden neun Menschen getötet.

Die Suche nach dem mutmasslichen Täter hatte mehrere Stunden gedauert. Zeugenhinweise führten die Sondereinheit der Polizei schliesslich zum Wohnort des mutmasslichen Täters. Nachdem die Polizei den Mann erfolglos aufforderte, aus seiner Wohnung zu kommen, stürmte das SEK um 3:02 Uhr in der Nacht das Wohnhaus. Dort fand sie den mutmasslichen Täter und dessen 72-jährige Mutter tot auf.

❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗



Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.



Die Ermittlungen dauern an.



Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

Wie lief die Tat ab?

Am Mittwochabend gegen 22 Uhr eröffnete der Täter in einer Schischa-Bar beim Heumarkt in der Hanauer Innenstadt das Feuer. Dabei wurden mehrere Menschen getötet und weitere verletzt.

Daraufhin soll der Täter in einem dunklen Auto geflüchtet sein. In zwei Kilometer Entfernung am Kurt-Schumacher-Platz im Stadtteil Kesselstadt erschoss er dann in einer anderen Shisha-Bar ebenfalls mehrere Menschen, weitere wurden verletzt.

Die neun in den beiden Shisha-Lokalen getöteten Personen sind zwischen 21 und 44 Jahre alt. Bei den Opfern handelt es sich sowohl um deutsche als auch um ausländische Staatsangehörige. Die Getöteten haben unter anderem türkische, bulgarische, bosnische sowie rumänische Migrationshintergründe. Gemäss einem Sprecher der türkischen Botschaft in Berlin wurden fünf türkische Staatsbürger getötet.

Nach den Schüssen am Kurt-Schumacher-Platz begab sich der Täter nach ersten Erkenntnissen in seine in der Nähe gelegene Wohnung an der Helmholzstrasse. Dort findet die Polizei zwei weitere Tote, als sie in der Nacht die Wohnung stürmt. Es handelt sich um den Täter (42) und seine Mutter (72), die er gemäss ersten Erkenntnissen erschossen hat.

Gemäss ersten Erkenntnissen handelt es sich bei Tobias R. um einen Einzeltäter. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, gibt es keine Hinweise auf eine Beteiligung von weiteren Tätern.

Wer ist der Täter?

Der 42-jährige Tobias R. wurde in 1977 in Hanau geboren, wo er mit seiner Mutter zusammenlebte. Nach dem Abitur im Jahr 1996 soll er eine Bank-Lehre begonnen haben und von 2000 bis 2007 studierte er Betriebsökonomie an der Universität Bayreuth. Tobias R. soll Sportschütze gewesen sein und legal mehrere Waffen besessen haben.

Was war das Motiv?

Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Täter eine Art Manifest veröffentlicht hat. Auch wurden Youtube-Videos entdeckt, in der sich der Mann vor der Tat geäussert hatte.

Wenige Tage vor dem Verbrechen hatte der mutmassliche Täter nach Informationen aus Sicherheitskreisen ein Video bei Youtube veröffentlicht. In diesem Video spricht der Mann in fliessendem Englisch von einer «persönlichen Botschaft an alle Amerikaner». Der Clip, der am Donnerstagmorgen weiter im Internet zu sehen war, wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen, ins Netz gestellt wurde er vor wenigen Tagen.

In anderen Videos sagte er unter anderem, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände «jetzt kämpfen».

Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten.

Bild: AP

In dem im Januar hochgeladenen Manifest ruft er zum Krieg und zur Vernichtung ganzer Völker auf. Er spricht auf von einer Schattenregierung und einer «Fernsteuerung» in seinem Gehirn.

Nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth (CDU) deuteten erste Auswertungen auf ein fremdenfeindliches Motiv hin.

Der deutsche Generalbundesanwalt Peter Frank beschrieb das Manifeest des Täters als eine Kombination aus wirren Gedanken und abstrusen Verschwörungstheorien, das auch Hinweise auf eine «zutiefst rassistische Gesinnung» enthalte.

Bild: AP

Wer ermittelt weiter?

Bild: kaltura://1789921/178992100/159000/0_0p0tgr6i

Die deutsche Bundesanwaltschaft prüft derzeit, ob der mutmassliche Täter Mitwisser oder Unterstützer für seinen Anschlag hatte. Dazu würden das Umfeld und die Kontakte des Mannes im In- und Ausland abgeklärt, sagte Generalbundesanwalt Peter Frank am Donnerstag in Karlsruhe.

Wie reagiert die Politik?

Die deutsche Regierung hat bestürzt auf das schwere Gewaltverbrechen in Hanau mit bisher elf Toten reagiert.

«Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde», schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstagmorgen auf Twitter. «Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern», fügte er hinzu. Seibert äusserte die Hoffnung, dass die Verletzten bald wieder gesund werden.

Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde. Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern. Mit den Verletzten hoffen wir, dass sie bald wieder gesund werden. — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 20, 2020

Rassismus sei ein Gift, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Erklärung am Donnerstagnachmittag.

"Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift." - Kanzlerin #Merkel zu den Morden von #Hanau: pic.twitter.com/wv7rXOSWRH — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 20, 2020

Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky den Opfern seine Anteilnahme ausgesprochen. «Meine Gedanken sind bei den Familien und Freunden der Opfer. Ihnen gilt mein tief empfundenes Beileid», teilte er am Donnerstagmorgen auf Facebook mit. (cbe/meg/aeg/sda/dpa)

Abonniere unseren Newsletter