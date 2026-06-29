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Schüsse in deutscher Stadt Stade – mehrere Tote befürchtet

5 Tote nach Schüssen in deutscher Stadt Stade – mehrere Personen festgenommen

In der niedersächsischen Stadt Stade läuft derzeit ein Polizeieinsatz. Es soll zu Schüssen gekommen sein. Laut Polizei gibt es fünf Tote.
29.06.2026, 13:4729.06.2026, 14:20

In der Innenstadt von Stade in Niedersachsen sind laut deutschen Medien Schüsse gefallen. Es soll mehrere Tote geben. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Gegenüber t-online sagt ein Polizeisprecher, dass fünf Menschen ums Leben gekommen sind.

Laut der Polizei gab es mehrere Festnahmen. Auch der mutmassliche Täter soll gefasst sein. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Sie soll sich bei einer Jugendeinrichtung ereignet haben, berichtet RTL. Die Polizei ruft die Menschen dazu auf, den abgesperrten Bereich zu meiden.

Stade gehört zur Metropolregion Hamburg und ist auch als westliches Tor zum Alten Land bekannt, dem grössten zusammenhängenden Obstanbaugebiet Deutschlands. Die Stadt liegt rund 40 Kilometer von Hamburg entfernt. (vro/sda/dpa)

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