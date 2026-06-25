Video: ch media/TeleZüri

Angriff auf Pflegeheim-Bewohnerin: «Er wollte mich töten»

Eine Pflegeheim-Bewohnerin in Zürich wurde im Mai tätlich angegriffen. TeleZüri berichetet über den Fall und spricht mit dem Opfer.

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Am 16. Mai kam es im Pflegeheim Rotacher in Dietlikon zu einem folgenschweren Vorfall: Ein 75-Jähriger griff eine seiner Mitbewohnerinnen an. Die 85-jährige Frau J., die anonym bleiben will, ist sich sicher: Er wollte sie töten. Nur dank einer Pflegefachfrau, die auf ihre Hilferufe aufmerksam wurde und den Angreifer stoppte, sei sie heute noch am Leben, meint sie.

«Er hätte mich getötet. Das war seine Absicht.»

Gegenüber TeleZüri schildert die Seniorin die Ereignisse jenes Tages. Den ganzen Beitrag kannst du dir hier anschauen:

Video: ch media/TeleZüri

J., die beim Angriff mehrmals geschlagen und gewürgt worden war, musste im Spital in Uster operiert werden. Noch heute plagen sie Schmerzen, erzählt sie.

Im Pflegefachzentrum Rotacher in Dietlikon sind laut TeleZüri viele Bewohnerinnen und Bewohner auch auf psychiatrische Hilfe angewiesen. Ob das auf den Täter ebenfalls zutrifft, will die Heimleitung gegenüber TeleZüri weder bestätigen noch verneinen. Das Opfer sagt aber klar:

«Der hat eine Ecke ab.»

Der Täter befindet sich heute nicht in U-Haft, sondern er ist laut Staatsanwaltschaft «in eine geeignete Institution» gebracht worden. (lzo)

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