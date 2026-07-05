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Aschewolke beim Ätna auf Sizilien: Flugverkehr in Catania eingeschränkt

Betrieb am Flughafen Catania wegen Asche von Vulkan Ätna beeinträchtigt

05.07.2026, 16:0605.07.2026, 16:06

Wegen eines starken Ascheausstosses des Vulkans Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist der Flugverkehr am Flughafen Catania derzeit nur bedingt möglich. Nach Angaben der Flughafenbetreibergesellschaft SAC wurde der Luftraum im Bereich der südlich ziehenden Aschewolke bis 19.00 Uhr stark eingeschränkt. Dies betrifft sowohl die Abflüge als auch die Landungen.

Reisende werden gebeten, den Status ihres Fluges noch vor der Anreise zum Airport bei ihrer jeweiligen Fluggesellschaft zu überprüfen. Der Flughafenbetreiber kündigte weitere Informationen im Laufe des Tages an.

Gestrichene, verspätete und umgeleitete Flüge

Nach Angaben des Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) begannen am frühen Morgen Ascheemissionen aus einer Öffnung des Ätnas. Die Aktivität verstärkte sich und bildete eine Eruptionswolke, die rund 1,5 Kilometer über den Gipfel aufstieg. Die Asche wird nach den aktuellen Wetterprognosen in den kommenden Stunden weiter nach Süden getragen, teilte das INGV weiter mit.

Wie auf der Webseite des Flughafens von Catania zu sehen war, wurden mehrere Flüge gestrichen, darunter auch eine Verbindung nach Berlin. Andere Maschinen konnten mit Verspätung starten, andere wiederum mussten nach Palarmo umgeleitet werden. Für einzelne Verbindungen wurde zunächst auf eine Entscheidung der Fluggesellschaft gewartet, wie zu verfahren ist. (sda/dpa)

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