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Deutscher Zentralrat der Muslime verurteilt CSD-Anschlag in Berlin

«Schreckliche Tat»: Deutscher Zentralrat der Muslime verurteilt CSD-Anschlag in Berlin

27.07.2026, 10:5027.07.2026, 10:50

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) hat den Anschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin verurteilt.

epa13134850 Candles and flowers lie in front of the Brandenburg Gate near the scene where a vehicle was driven into a crowd beside the Christopher Street Day (CSD) parade route in Berlin, Germany, 26 ...
Beim Anschlag am Rande des Christopher Street Days kam eine Person ums Leben.Bild: keystone

«Wo Menschen aufgrund ihrer Identität oder ihrer Lebensweise zur Zielscheibe von Gewalt werden, werden die Grundwerte unseres Zusammenlebens angegriffen», teilte der ZMD in Köln mit. «Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern, ihren Angehörigen sowie allen Menschen, die diese schreckliche Tat miterleben mussten.»

Sollte sich der Verdacht der Behörden bestätigen, dass der Anschlag islamistisch motiviert war, «wäre dies ein weiterer Fall, in dem eine extremistische Ideologie religiöse Bezüge missbraucht, um Hass und Gewalt zu rechtfertigen sowie Menschen gegeneinander aufzubringen», erklärte der ZMD. Der Schutz des menschlichen Lebens gehöre zu den grundlegenden Prinzipien des Islam. Gewalt gegen Unschuldige finde dort keine Rechtfertigung.

Aufruf zu Besonnenheit und Zusammenhalt

«Niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung, seiner geschlechtlichen Identität, seiner Religion, seiner Herkunft oder anderer persönlicher Merkmale Ziel von Gewalt werden», hiess es weiter. «Gerade in Zeiten, in denen extremistische Ideologien unsere Gesellschaft spalten und Menschen gegeneinander aufbringen wollen, braucht es Besonnenheit, Entschlossenheit, Zusammenhalt und eine klare Haltung gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit.» (dab/sda/dpa)

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