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AfD erreicht in Sonntagsfrage 10 Prozentpunkte mehr als CDU/CSU.

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Die AfD lässt die Union (CDU/CSU) in der Sonntagsfrage 10 Prozentpunkte hinter sich.Bild: keystone

AfD erreicht in neuer Wahlumfrage historischen Wert

So gross war der Unterschied zwischen AfD und Union noch nie. In einer Umfrage liegt die AfD 10 Prozentpunkte in Führung.
15.09.2026, 01:30
Ein Artikel von
t-online

Die AfD hat in einer deutschlandweiten Umfrage erstmals eine Zustimmung von 30 Prozent erreicht. In einer Erhebung der Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung (GMS) legt die Partei im Vergleich zum Vormonat 2 Prozentpunkte zu und kommt nun auf ihren historischen Bestwert.

Die Union verliert hingegen zwei Punkte und kommt auf 20 Prozent. Grüne und Linke legen einen Prozentpunkt zu und stehen bei 14 und 11 Prozent. Die SPD würden weiterhin 11 Prozent der Befragten wählen. Dagegen verliert die FDP einen Prozentpunkt und rutscht unter die Fünfprozenthürde. Mit 3 Prozent würde auch das BSW nicht in das Parlament einziehen.

Die GMS hatte für die Umfrage insgesamt 1'009 Teilnehmer online und via Telefon vom 9. September 2026 bis zum 14. September 2026 befragt. Die Fehlertoleranz liegt bei etwa 3 Prozentpunkten.

Verwendete Quellen:

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