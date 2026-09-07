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Russland-Aussenminister Lawrow weist Vorwürfe zurück – und droht

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov attends talks between Russian President Vladimir Putin and Indian Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar at the Senate Palace of the Kremlin in Moscow, Monday, ...
Sergej Lawrow verschärft den Ton gegenüber Deutschland.Bild: keystone

Russland-Aussenminister Lawrow weist Vorwürfe zurück – und droht Deutschland

Russlands Aussenminister weist die Vorwürfe der Bundesregierung zurück – und droht. Das Innenministerium will einen Schutzschirm gegen Drohnen.
07.09.2026, 08:5207.09.2026, 09:20
Ein Artikel von
t-online

Der russische Aussenminister Sergej Lawrow hat den Ton in der Auseinandersetzung mit dem Westen weiter verschärft. Die gegen Moskau erhobenen Anschuldigungen, Russland sei für den Drohnenangriff auf dem Flughafen Leipzig verantwortlich, seien «im Grossen und Ganzen der Beginn eines echten Krieges», sagte Lawrow am Sonntag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass.

«All diese Aussagen von (Bundeskanzler Friedrich) Merz, Deutschland wieder zur führenden Militärmacht in Europa zu machen – sie werden nun in die Tat umgesetzt. Er erklärt uns faktisch den Krieg.»

Die deutsche Regierung hatte am 1. September nach Untersuchungen Russland für den versuchten Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig/Halle am 4. August verantwortlich gemacht. Damals war unter anderem eine mit Sprengstoff gefüllte Drohne neben einem ukrainischen Frachtflugzeug gefunden worden. Die Bundesregierung ordnete danach unter anderem die Schliessung des letzten verbliebenen russischen Generalkonsulats in Deutschland und eines russischen Kulturzentrums in Berlin an.

Kanzler Merz betonte am Samstag mit Blick auf die russische Verantwortung: «Die Zuordnung ist sehr klar, unbestreitbar, auch gerichtsfest.» Die Bundesregierung habe sich vier Wochen für die Prüfung Zeit genommen. Die russische Regierung wies die deutschen Anschuldigungen dagegen als haltlos zurück und beschuldigte Berlin, Beweise gefälscht zu haben.

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Der deutsche Aussenminister Johann Wadephul und Innenminister Alexander Dobrindt.Bild: keystone

Merz: «Sehr klare Warnung an Russland»

Man habe nun mit «einer sehr klaren Warnung an Russland» die richtigen Konsequenzen gezogen, hatte Merz bei einer Veranstaltung in Hannover-Langenhagen gesagt.

«Jeder, der uns angreift, muss wissen: Wir sind fest entschlossen, unseren Rechtsstaat, unsere Demokratie, unsere offene Gesellschaft, auch die Integrität unseres Territoriums zu verteidigen.»

Die Bundesregierung und auch andere westliche Staaten werfen Russland seit Längerem vor, einen hybriden Krieg gegen sie zu führen. Als Elemente werden Desinformationskampagnen, Anschläge bis hin zu Morden im russischen Auftrag gesehen. Russland hatte die Ukraine 2022 überfallen. Seither unterstützen Deutschland und andere europäische Staaten die Ukraine in ihrem Abwehrkampf.

Nach dem gescheiterten Drohnenanschlag auf den Flughafen Leipzig/Halle erwartet Bundesinnenminister Alexander Dobrindt zunehmende hybride Angriffe und will ihre Abwehr durch einen Schutzschirm ausbauen. «Russlands hybride Angriffe mit Sprengstoffdrohnen auf Flughäfen, Agenten in unseren Städten, Cyberangriffen auf unsere Netze und Sabotage unserer Infrastruktur sind tägliche Realität», sagte der CSU-Politiker der «Bild am Sonntag».

«Diese Angriffe werden zunehmen, aber wir können uns wehren und schützen.»

Dobrindt: Drohnen aktiv abwehren

Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte, dass künftig neue, schnell verlegbare Einheiten in den strategisch wichtigsten Städten Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Hannover und Köln den Luftraum über kritischen Drehkreuzen, Flughäfen, Bahnhöfen sowie dem Regierungsviertel in Berlin lückenlos vor Drohnen schützen sollen. Dabei gehe es neben dem Abfangen auch um die Entschärfung von Drohnenbomben und Sprengsätzen, schrieb auch die «Bild am Sonntag».

Die Abwehr der Drohnen solle in Zukunft nicht nur durch die Bundespolizei und andere Behörden erfolgen, sondern auch durch Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie Wasserwerke, Stromanbieter und Rüstungsbetriebe. Sie sollten rechtliche Möglichkeiten bekommen, Drohnen nicht mehr nur zu detektieren, sondern auch aktiv abzuwehren.

Angesichts Hunderter täglicher Cyberattacken auf Behörden und Unternehmen solle ein nationaler Schutzschild (ein sogenannter Cyberdome) errichtet werden. Dabei handele es sich um ein engmaschiges Netz aus digitalen Sensoren, das Angriffsversuche von Hackern erkennen und abfangen solle.

Mehr zum Thema:

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur Reuters
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Die beliebtesten Kommentare
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gipfelibringer
07.09.2026 09:10registriert Juni 2014
Kurze Berichtigung: Russland hat die Ukraine 2014 überfallen, die Krim besetzt und anschliessend annektiert. Zudem haben russische BlackOps den Guerillakrieg gegen Kiew im Donbass begonnen.
Nach der Ernüchterung, das noch nicht mal in den Russisch dominierten Regionen Luhansk und Donezk die "Befreier" gefeiert wurden, eskalierte der russische Einmarsch im Februat 2022 die Lage zu einem offenen Krieg.
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Fribourgeoise
07.09.2026 09:09registriert Dezember 2022
Ich glaube das man in Russland nicht damit gerechnet hatte, dass Deutschland auf die hybriden Angriffe reagiert und eine klare Warnung an Russland sendet.
Aber diese Angriffe treffen nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa.
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