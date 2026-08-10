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Wahlen in Sachsen-Anhalt: AfD in Umfrage weit vor CDU

1. Demokratiekongress der AfD-Fraktion im Bundestag 1. Demokratiekongress der AfD-Fraktion im Bundestag, Paul-Löbe-Haus, Ulrich Siegmund, MdL Berlin Berlin GER *** 1st Democracy Congress of the AfD Pa ...
AfD-Kandidat Ulrich Siegmund möchte Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt werden.Bild: www.imago-images.de

Wahlen in Sachsen-Anhalt: AfD in Umfrage weit vor CDU

10.08.2026, 16:1310.08.2026, 16:13

In knapp einem Monat, am 6. September, wird im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt der neue Landtag gewählt. Einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA zufolge kommt die AfD auf 42 Prozent – die CDU hingegen nur auf 22 Prozent.

INSA-Chef Hermann Binkert vermutet gemäss Bild, dass die CDU die AfD bis zur Wahl nicht mehr überholen wird. «Die AfD wird bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt die stärkste politische Kraft», sagt er gegenüber der Zeitung.

Die FDP und die Grünen würden es der Umfrage zufolge mit derzeit jeweils 4 Prozent nicht in den Landtag schaffen, die SPD mit 6 Prozent schon. Genauso würde das BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) mit 5 Prozent knapp in den Landtag einziehen, wie «Bild» berichtet. BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht schliesse eine Kooperation mit der AfD explizit nicht aus.

Aktuell würden weder der CDU-Ministerpräsidentskandidat Sven Schulze noch AfD-Kandidat Ulrich Siegmund die absolute Mehrheit erreichen, die in den ersten zwei Wahlgängen notwendig ist. Im dritten Wahlgang reicht allerdings die einfache Mehrheit der Stimmen. Sollte sich das BSW bei dieser Wahl enthalten, könnte Siegmund Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt werden. Wagenknecht hatte bereits betont, dass ihre Partei nicht für Schulze stimmen werde.

Ein Einzug von Grünen und FDP in den Landtag würde die Machtverhältnisse jedoch grundlegend verändern. Dadurch würde es für die AfD schwerer, den Ministerpräsidenten zu stellen, während die übrigen Parteien deutlich leichter eine Mehrheit gegen die AfD organisieren könnten. (hkl)

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Raddadui
10.08.2026 16:49registriert Juli 2018
"INSA Chef Hermann Binkert vermutet gemäss Bild, dass die CDU die AfD bis zur Wahl nicht mehr überholen wird."

Mutige Aussage, bei einer Differenz von 20 Prozentpunkten weniger als einen Monat vor der Wahl. Haha...
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mrmikech
10.08.2026 17:06registriert Juni 2016
Interessanterweise leben in Sachsen-Anhalt vergleichsweise wenige Migranten. Im Westen hingegen, wo deutlich mehr Migranten leben, erzielt die AfD wesentlich niedrigere Ergebnisse.

Gleichzeitig stellen Arbeitslose einen besonders grossen Anteil der AfD-Wählerschaft und leben – wenig überraschend – überproportional häufig im Osten. Dazu kommt, dass die Bevölkerung Sachsen-Anhalts vergleichsweise alt ist und viele jüngere Menschen wegziehen.

Der grosse Fachkräftemangel dürfte sich deshalb ohne Zuwanderung kaum lösen lassen – genau die lehnen viele AfD-Wähler jedoch ab. Es bleibt spannend...
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Osman
10.08.2026 18:01registriert Juli 2022
5% Hürde bereinigt sieht es dann folgendermassen aus (auf 1% gerundet):
AfD: 48%
CDU: 25%
Linke: 15%
SPD: 7%
BSW: 6%

Interessant wird es wenn BSW die 5% Hürde ebenfalls knapp verpasst. Das ergibt der AfD eine absolute Mehrheit
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