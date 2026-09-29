sonnig21°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Klöckner droht mit Rausschmiss ganzer Fraktionen aus deutschem Bundestag

epa12648674 German parliament Bundestag president Julia Kloeckner looks on during a government question time at the German parliament Bundestag in Berlin, Germany, 14 January 2026. German Interior Min ...
Julia Klöckner achtet als Bundestagspräsidentin auf den richtigen Ton im deutschen Parlament.Bild: keystone

Klöckner droht mit Rausschmiss ganzer Fraktionen aus deutschem Bundestag

29.09.2026, 11:4129.09.2026, 11:58

Julia Klöckner hat das Verhalten der Abgeordneten von AfD und Linken während Plenardebatten scharf kritisiert. Die CDU-Politikerin ist als Bundestagspräsidentin dafür zuständig, den angemessenen Ton und die parlamentarische Ordnung im deutschen Bundestag zu wahren.

«Das schaukelt sich so dermassen hoch», sagt sie im Podcast «Meine schwerste Entscheidung» der Funke Medien. Die AfD hätte die meisten Ordnungsrufe, die Linken würden nachziehen. Auf diese Polarisierung müsse man achtgeben.

«Wenn es eskaliert, schmeisse ich die ganze Fraktion raus», droht Klöckner. Dieses Instrument habe sie als Präsidentin. Weiter sagt sie:

«Denn wir müssen eines gewährleisten: dass die Plenardebatte stattfinden kann. Und wenn eine Fraktion systematisch sagt, wir stören das, bis der andere nicht mehr gehört wird, dann ist es meine Aufgabe, das Ganze zu leiten.»

Im Bundestag habe man Vorbildcharakter, «wie wir miteinander diskutieren», fügt Klöckner hinzu.

epa13257467 Alternative for Germany party (AfD) parliamentary group parliamentary manager in the German parliament Bundestag Bernd Baumann speaks on the order of the day prior to an interrogation of t ...
AfD-Politiker Bernd Baumann spricht vor dem Bundestag.Bild: keystone

Klöckner: Redebeiträge dienen immer mehr zur Inszenierung für Social Media

In dem Podcast spricht die CDU-Politikerin auch darüber, dass die Abgeordneten der beiden Fraktionen AfD und Linke ihre Reden gezielt für das Publikum auf ihren Kanälen auf Social Media hielten, anstatt zur Debatte im Parlament beizutragen. Dadurch gebe es «richtige Inszenierungen», so Klöckner. Teilweise würden Follower im Plenum begrüsst und Redebeiträge ohne Bezug zum Vorredner oder zur Vorrednerin gehalten. «Eine Unart», findet die Bundestagspräsidentin.

Angesichts dessen zeigt sie sich besorgt über die Folgen der sich verändernden Debattenkultur im Parlament. Es sei klar, dass es «auch mal heiss hergehen» könne. «Aber wenn Demontage statt Diskussion im Vordergrund steht, wenn nicht das Argument, sondern die Person bekämpft wird, dann wird es, finde ich, schon gefährlich», sagt Klöckner.

Als Reaktion auf diese Entwicklung wurde die Geschäftsordnung grundlegend modernisiert – eine Reform dieses Ausmasses hat es laut Klöckner seit 45 Jahren nicht mehr gegeben. (hkl)

Amthors Strandkorb im deutschen Kanzleramt sorgt für Spott – jetzt ist er wieder weg
Amthors Strandkorb im deutschen Kanzleramt sorgt für Spott – jetzt ist er wieder weg
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Zoff mit den Nachbarn – in 19 witzigen (oder hässigen) Zetteln und Schildern
1 / 22
Zoff mit den Nachbarn – in 19 witzigen (oder hässigen) Zetteln und Schildern
quelle: watson/reddit/instagram
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Merz: «Remigration ist ethnische Säuberung»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Polen: Wieder russischer Angriff in Ukraine nahe von Grenzübergang
In der ukrainischen Grenzregion zu Polen hat es nach Angaben der Regierung in Warschau erneut eine Drohnenattacke unweit von einem Grenzübergang gegeben. «Ein weiterer Angriff Russlands auf die Westukraine. Eine düsengetriebene Drohne ist auf ukrainischer Seite etwa zwei Kilometer vom Grenzübergang zu Polen in Dorohusk eingeschlagen», schrieb Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf der Plattform X. Der Luftraum über Polen wurde demnach nicht verletzt.
Zur Story