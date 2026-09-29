Julia Klöckner achtet als Bundestagspräsidentin auf den richtigen Ton im deutschen Parlament. Bild: keystone

Klöckner droht mit Rausschmiss ganzer Fraktionen aus deutschem Bundestag

Mehr «International»

Julia Klöckner hat das Verhalten der Abgeordneten von AfD und Linken während Plenardebatten scharf kritisiert. Die CDU-Politikerin ist als Bundestagspräsidentin dafür zuständig, den angemessenen Ton und die parlamentarische Ordnung im deutschen Bundestag zu wahren.

«Das schaukelt sich so dermassen hoch», sagt sie im Podcast «Meine schwerste Entscheidung» der Funke Medien. Die AfD hätte die meisten Ordnungsrufe, die Linken würden nachziehen. Auf diese Polarisierung müsse man achtgeben.

«Wenn es eskaliert, schmeisse ich die ganze Fraktion raus», droht Klöckner. Dieses Instrument habe sie als Präsidentin. Weiter sagt sie:

«Denn wir müssen eines gewährleisten: dass die Plenardebatte stattfinden kann. Und wenn eine Fraktion systematisch sagt, wir stören das, bis der andere nicht mehr gehört wird, dann ist es meine Aufgabe, das Ganze zu leiten.»

Im Bundestag habe man Vorbildcharakter, «wie wir miteinander diskutieren», fügt Klöckner hinzu.

AfD-Politiker Bernd Baumann spricht vor dem Bundestag. Bild: keystone

Klöckner: Redebeiträge dienen immer mehr zur Inszenierung für Social Media

In dem Podcast spricht die CDU-Politikerin auch darüber, dass die Abgeordneten der beiden Fraktionen AfD und Linke ihre Reden gezielt für das Publikum auf ihren Kanälen auf Social Media hielten, anstatt zur Debatte im Parlament beizutragen. Dadurch gebe es «richtige Inszenierungen», so Klöckner. Teilweise würden Follower im Plenum begrüsst und Redebeiträge ohne Bezug zum Vorredner oder zur Vorrednerin gehalten. «Eine Unart», findet die Bundestagspräsidentin.

Angesichts dessen zeigt sie sich besorgt über die Folgen der sich verändernden Debattenkultur im Parlament. Es sei klar, dass es «auch mal heiss hergehen» könne. «Aber wenn Demontage statt Diskussion im Vordergrund steht, wenn nicht das Argument, sondern die Person bekämpft wird, dann wird es, finde ich, schon gefährlich», sagt Klöckner.

Als Reaktion auf diese Entwicklung wurde die Geschäftsordnung grundlegend modernisiert – eine Reform dieses Ausmasses hat es laut Klöckner seit 45 Jahren nicht mehr gegeben. (hkl)