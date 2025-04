Eine Protestierende hält ein Schild auf dem «Kein Trump, Kein Hass, Kein U.S. Faschistischer Staat» steht. Bild: keystone

Die besten Schilder-Bilder der Proteste gegen Trump

In den USA haben am Wochenende landesweit Leute gegen Präsident Donald Trump protestiert. In über 1000 Städten gingen Menschen auf die Strasse und demonstrierten mit Schildern und Parolen.

Protestierende halten Schilder mit den Aufschriften «Macht Amerika wieder zu Amerika» und «Wenn wir brennen, brennt ihr mit uns». (von rechts nach links) Bild: keystone

Es war die erste koordinierte Protestaktion gegen Donald Trumps Regierung seit seiner Amtseinführung.

Gebastelte Schilder in der Form von Händen, auf denen «Hände weg!» steht. Bild: keystone

Das Motto der Protest-Aktionen lautete «Hands Off»:

«Hände Weg» von der Demokratie in den USA.



«Hände weg von unseren Nachrichten. Wieso werden die Medien zum Schwiegen gebracht!» Bild: keystone

Die Menschen protestierten gegen Kürzungen bei der Entwicklungs­zusammenarbeit, der Wissenschaft, der Bildung sowie Elon Musks Einmischung in die Politik.

Ein Schild, auf dem «Bringt Amerika wieder zum denken» steht. Bild: keystone

In Washington, der Hauptstadt, versammelten sich 10'000 Menschen zwischen dem Weissen Haus und dem Kapitol.

Ein Protestant hält ein Schild hoch auf dem «Nie wieder ist jetzt» steht. Bild: keystone

Unter anderem forderten die Demonstranten, die Verfassung zu verteidigen.

Ein Junge trägt ein Schild mit der Aufschrift «Runter mit den Kronen! Runter mit den Clowns!» Bild: keystone

Sie protestieren für ihre Rechte und die Demokratie des Landes.

Dieser Mann verweist mit seinem Schild auf den ersten Präsidenten der USA, George Washington. Dieser hatte in seiner Amtszeit einen Königstitel abgelehnt.

Ein Mann verkleidet als König hält ein Schild, auf dem «George Washington hat dem Kongress gesagt #KeineKönige» steht. Bild: keystone

Wie viele Protestierende auf die Strasse gingen, kann die Polizei von Washington nicht genau sagen.

Zwei Leute die Schilder hochhalten auf denen steht: «Lasst den Diktator eure Rechte nicht stehlen», «Lasst den Greifer nicht eure Rechte greifen». Bild: keystone

Die Proteste verliefen friedlich.

Ein Schild mit den Köpfen von Trump, Adolf Hitler, Benjamin Netanjahu,Kim Jong-un und Putin. Über ihren Köpfen steht «Ein Arschloch über dem Rest». Bild: keystone

Die landesweiten Proteste waren das bislang grösste Zeichen gegen Donald Trumps Regierung.