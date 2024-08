«Stehen kurz vor einem Weltkrieg»: Trump tritt vor die Medien

Zur Abtreibungsfrage betont Trump, er sei für Ausnahmen in Fällen wie Vergewaltigungen, Inzest und Lebensgefahr für die Mutter. Er denke jedoch, die Abtreibungsfrage sei nicht mehr so wichtig wie auch schon.

Chinas Präsident Xi und er hätten eine sehr gute Freundschaft gehabt, so Trump. Das habe sich mit Corona geändert, doch in Zukunft könnte sie sich verbessern.

Kamala Harris sei nicht klug genug, eine Medienkonferenz abzuhalten, dafür halte er jetzt eine ab, so der ehemalige US-Präsident.

«Kultur ohne gesunden Menschenverstand» : Donald Trump wechselt laufend das Thema, gemeinsamer Nenner ist die Kritik an der Biden-Regierung und der angeblich düstere Zustand der USA. Weiter behauptet der republikanische Präsidentschaftskandidat, der Angriff vom 7. Oktober auf Israel und der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hätten nie stattgefunden, wäre er Präsident geblieben.

Trump beschuldigt die jetzige Biden-Regierung und sieht die USA in einer äusserst bedrohlichen Ausgangslage. Die Welt stehe kurz vor einem Weltkrieg. Die USA seien ein «sehr, sehr krankes» Land. Trump schiesst scharf gegen Kamala Harris und nennt sie linksradikal.

Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump lädt zu einer Pressekonferenz in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida.

