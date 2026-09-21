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Spanien: 2,1 Tonnen Kokain auf Jacht sichergestellt

2,1 Tonnen Kokain auf Jacht sichergestellt

Die spanischen Behörden haben rund 650 Kilometer vor der Küste Galiciens im Nordwesten des Landes eine Segeljacht mit 2,1 Tonnen Kokain an Bord aufgebracht.
21.09.2026, 15:3921.09.2026, 15:39

Die vier Besatzungsmitglieder aus Argentinien, Uruguay, Kolumbien und Albanien seien festgenommen worden sowie ein Mitglied der Bande in Girona, teilte die spanische Steuer- und Zollbehörde AEAT mit. Die Jacht wurde in den Hafen von Vigo geschleppt.

epa13253978 View of bundles containing more than 2,000 kilograms of cocaine found inside at a sailboat by Spanish Customs at the port in the city of Vigo, northwestern Spain, 21 September 2026. The sa ...
Bündel mit mehr als 2000 Kilogramm Kokain, die vom spanischen Zoll im Hafen der Stadt Vigo an Bord eines Segelboots entdeckt wurden.Bild: keystone

Die 14 Meter lange Jacht unter der Flagge Polens sei den Behörden schon seit längerem als verdächtig aufgefallen. Seit sie im Juli aus dem Hafen der Ortschaft Roses an der spanischen Mittelmeerküste in der Nähe der Grenze zu Frankreich auslief, wurde sie beschattet, wie die AEAT weiter mitteilte.

Alles weise darauf hin, dass es sich um eine kriminelle Gruppe handele, die sich auf den Drogenschmuggel mit Segelbooten spezialisiert und ihre Dienste kriminellen Organisationen in Osteuropa und auf dem Balkan angeboten habe, betonte die spanische Zollbehörde. An der erfolgreichen Beschlagnahme seien auch der französische Zoll, die polnische und britische Polizei sowie die amerikanische Antidrogenbehörde DEA beteiligt gewesen.

Woher die Drogen stammten und wann und wo sie auf die Jacht gebracht wurden, teilte die AEAT zunächst nicht mit. Die Behörde bezeichnete die Operation lediglich als Teil des Kampfes gegen den Drogenhandel auf der sogenannten «Kokainroute über den Atlantik». Diese ist demnach dafür bekannt, dass dabei Segelboote aus Südamerika genutzt werden, die die Drogen mitten im Atlantik umladen, um sie anschliessend möglichst unauffällig nach Europa zu schmuggeln. (hkl/sda/dpa)

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