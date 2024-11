Video: watson/din

KI-Kunstgemälde gehen nach Repost von Musk viral – das steckt dahinter

David Indumi Folge mir

Über 50 Millionen Views hat das Video einer KI-Künstlerin, welche gemäss Profil-Informationen aus Frankreich stammt. In diesem wurden mithilfe künstlicher Intelligenz bekannte Kunstgemälde wie «Das Mädchen mit dem Perlenohrring» von Jan Vermeer oder «Das Frühstück der Ruderer» des französischen Malers Pierre-Auguste Renoir zum Leben erweckt. Nachdem Elon Musk den Beitrag geteilt hat, ging die Zahl der Video-Views durch die Decke. Musk vermerkte dazu: «AI will be incredible.»

Das steckt hinter den viralen KI-animierten Gemälden: Video: watson/din

So weit, so gut – nichts anderes als KI-Kunst. Spannender wird es erst, wenn der Account genauer unter die Lupe genommen wird. Offenbar ist die Künstlerin eine treue Musk-Anhängerin. In den sogenannten X-Articles gibt es bei ihr nur einen Eintrag mit dem Titel: «Why I support Elon Musk» – gefolgt von viel Lob für den Tech-Milliardär. Ein Blick auf die Mediendateien (Foto-/Videobeiträge) zeigt nebst KI-Werken viele Projekte Musks, wie zum Beispiel Raketenstarts von SpaceX. Ab und zu wirbt sie zudem für X-Premium oder postet Memes, welche sich im politischen Spektrum von Musk und Trump bewegen.

Dass Elon Musk und auch andere Tech-Milliardäre an Einfluss gewinnen, ist nichts Neues. Eine Studie der australischen Universität Queensland, die die Sichtbarkeit von Musks Posts während der vergangenen Monate untersuchte, legte nahe, dass sich der Algorithmus zuletzt zugunsten von Musks eigenen Beiträgen geändert hat.

Die Vermutung liegt deshalb nahe, dass das virale Video ein Sinnbild der aktuellen Ereignisse rund um die politische Propaganda ist.

