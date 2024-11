Elon Musk hält nichts vom F-35-Kampfjet. Bild: keystone

«Idioten bauen noch immer F-35» – Elon Musk findet modernsten Kampfjet überflüssig

Die Schweizer Armee ist Fan von dem F-35A. Deswegen wurden auch 36 Stück davon bestellt. Grund dafür ist der «grosse technologischen Vorsprung» des «Stealth-Flugzeugs», wie es auf der Webseite der Schweizer Armee heisst. Der Kampfjet könne mehrere Jahrzehnte genutzt werden. Auch die Beschaffungs- und Betriebskosten seien tief.

Elon Musk ist bezüglich des Kampfjets jedoch anderer Meinung. Der CEO des Raumfahrtunternehmens SpaceX und zukünftige Berater Donald Trumps hält den Bau moderner Kampfflugzeuge für überflüssig. Auf X schreibt er: «Bemannte Kampfflugzeuge sind im Zeitalter der Drohnen ohnehin überflüssig. Dadurch werden nur Piloten getötet».

In der Kritik steht bei Musk vor allem der F-35-Kampfjet vom US-Rüstungskonzern Lockheed Martin. Auf X heisst es: «Derweil bauen einige Idioten immer noch bemannte Kampfjets wie die F-35». Das dazugehörige Video zum Post zeigt unzählige Drohnen in Formation am Himmel. Die F-35 gilt als der modernste Kampfflugjet der Welt. Das Flugzeug kann als Tarnkappenbomber sowie zur Aufklärung eingesetzt werden. Bei 16 Staaten fiel die Wahl auf den F-35. Neun davon liegen in Europa. Auch die Schweiz gehört dazu.

Probleme bei der Entwicklung

Es gab jedoch Probleme bei der Entwicklung des Jets, insbesondere bei den Computerprogrammen. In der Kritik stehen auch immer wieder die hohen Betriebskosten des F-35-Kampfjets. Für Musk ist der Fall klar. Er nennt den Jet «einen teuren (und) komplexen Tausendsassa, der nichts beherrscht».

Für den Militärforscher Mauro Gilli von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich «ist das, was die F-35 (...) teuer macht, die Software und die Elektronik, nicht der Pilot an sich». Dies sei wichtig, «weil eine wiederverwendbare Drohne die gesamte aufwendige Elektronik einer F-35 haben müsste», äusserte sich Gilli auf X.

Drohnen haben gemäss Gilli auch nicht die Reichweite und Beweglichkeit von Kampfjets. Weitere Vorteile eines F-35 sind die Möglichkeit, zehn Tonnen Waffen zu tragen sowie in der Luft betankt zu werden.

Musks Kritik kann in den momentanen Diskussionen über die Zukunft der Luftkampftechnologie neue Perspektiven eröffnen. Wie Flugzeuge entwickelt und einsetzt werden, könne so überdenkt werden. Andere Stimmen merken jedoch an, Elon Musk sei auf noch mehr Entwicklungsaufträge aus.

Der Militärexperte Gilli weist darauf hin, dass das Dasein der F-35-Kampfflugzeuge und Co. dazu führte, dass mit den USA konkurrierende Staaten ihre eigenen Flugzeuge und ein moderneres Radar-System entwickelten, um ihnen gewachsen zu sein. Gilli schreibt: «Durch ihre blosse Existenz zwingen die F-35 und die B-1 Russland und China zu strategischen Entscheidungen, die sie andernfalls nicht treffen müssten». (kek)