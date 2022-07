Britische Einheit tötete in Afghanistan womöglich systematisch Unbewaffnete

Im Hauptquartier der britischen Spezialeinsatzkräfte sollen die Berichte laut BBC Besorgnis über eine mögliche absichtliche Strategie illegaler Tötungen durch die Einheit ausgelöst haben. Sie seien jedoch nicht an die Militärpolizei weitergegeben worden. Eine Untersuchung grösseren Umfangs zu Tötungen in Afghanistan durch britische Militärangehörige wurde im Jahr 2019 beendet, ohne dass kriminelles Verhalten festgestellt wurde. Die BBC berichtete jedoch unter Berufung auf ungenannte Quellen bei der Militärpolizei, dass die Ermittlungen von den Streitkräften behindert worden sein sollen.

Anlass für die Annahme sei ein Muster «auffallend ähnlicher Berichte» über afghanische Männer gewesen, die nach ihrer Gefangennahme versucht haben sollen, Waffen oder Granaten hinter Vorhängen oder Möbeln hervorzuziehen und dann angeblich aus Notwehr erschossen wurden, hiess es in dem Bericht. Sie sollen im Rahmen sogenannter «kill or capture raids» getötet worden sein. Das sind nächtliche Razzien bei Menschen, die als Taliban-Kommandeure oder Bombenbauer verdächtigt wurden.

Einsatzberichte weisen demnach darauf hin, dass durch die SAS-Einheit (Special Air Service) in einem Zeitraum von sechs Monaten in den Jahren 2010 und 2011 insgesamt 54 Menschen unrechtmässig erschossen wurden.

