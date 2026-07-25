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EU-Kommission droht TikTok mit Strafe wegen mangelnden Kinderschutzes

TikTok and EU flag ANKARA, TURKIYE - JANUARY 6: In this photo illustration, TikTok logo is being displayed on a mobile phone screen in front of a computer screen displaying EU flag in Ankara, Turkiye ...
Sollte sich das Ergebnis einer Untersuchung bestätigen und TikTok keine Änderungen vornehmen wollen, droht der Plattform eine Geldstrafe.Bild: www.imago-images.de

EU: TikTok gefährdet Kinder und Jugendliche – Strafe droht

Der nächste Paukenschlag gegen die sozialen Medien: Die EU-Kommission treibt ihre Verfahren gegen die Online-Riesen voran und nimmt wegen Kinderschutz TikTok ins Visier.
25.07.2026, 12:3725.07.2026, 12:37

TikTok gefährdet Kinder und Jugendliche nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen der EU-Kommission durch zu niedrige Schutzstandards, wie die Kommission am Freitag bekannt gab. Die Brüsseler Behörde kritisiert unter anderem, dass Fremde die öffentlichen Benutzerkonten von Minderjährigen sehen und die jungen Nutzer auch mit missbräuchlichen Absichten kontaktieren könnten.

Sollte sich das Ergebnis der Untersuchung bestätigen und TikTok keine Änderungen vornehmen wollen, droht der Plattform eine Geldstrafe.

Gleichzeitig läuft die Debatte über strengere Altersgrenzen für bestimmte soziale Netzwerke oder andere digitale Angebote. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte zuletzt an, nach dem Sommer einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen der EU machen zu wollen. (sda/awp/dpa)

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