wechselnd bewölkt31°
DE | FR
burger
International
EU

Ceuta fürchtet neuen Ansturm – Datum soll schon feststehen

People breach barbed wires as they attempt to cross from the Moroccan northern town of Fnideq to the Spanish enclave of Ceuta, Friday, July 31, 2026. (AP Photo) Morocco Spain Ceuta
Junge Männer die von Marroko aus versuchen nach Ceuta zu gelangen.Bild: keystone

Ceuta fürchtet neuen Ansturm – Datum soll schon feststehen

In sozialen Netzwerken kursieren Aufrufe zu einem möglichen Massenandrang an der Grenze zwischen Marokko und der spanischen Exklave Ceuta. Als Datum wird der 15. August genannt.
04.08.2026, 18:0004.08.2026, 18:00

Die Behörden in Ceuta beobachten mit Sorge neue Aufrufe in sozialen Netzwerken. In marokkanischen TikTok-, Facebook- und WhatsApp-Gruppen wird offenbar über einen möglichen gemeinsamen Grenzübertritt in die spanische Exklave diskutiert.

Nach Angaben der Regierung von Ceuta wurden entsprechende Hinweise bereits an die zuständigen Sicherheitsbehörden weitergeleitet. Regierungssprecher Alejandro Ramírez sagte, man nehme die Nachrichten ernst und stehe mit den Sicherheitskräften in Kontakt.

Treffpunkt an der Grenze

Wie die spanische Zeitung El País berichtet, kursieren in mehreren Gruppen mit Hunderttausenden Mitgliedern Aufrufe für den 15. August. In den Nachrichten ist unter anderem von Treffpunkten in der marokkanischen Grenzstadt Fnideq die Rede. Einzelne Nutzer kündigen an, aus anderen Landesteilen Marokkos in die Region reisen zu wollen.

In den Chats wird demnach nicht nur über einen möglichen Grenzübertritt gesprochen. Teilweise geht es auch um Routen, Grenzanlagen und Schlauchboote.

Viele warnen vor den Risiken

Gleichzeitig ist unklar, wie konkret die Aufrufe tatsächlich sind. In denselben Gruppen gibt es auch zahlreiche skeptische Stimmen. Nutzer warnen vor der Gefahr eines solchen Vorhabens und verweisen darauf, dass die Grenze inzwischen stärker gesichert sei.

Andere vermuten, die Gerüchte könnten auch von Schleusern genutzt werden, um junge Menschen in die Grenzregion zu locken und ihnen anschliessend kostenpflichtige Überfahrten anzubieten.

Ceuta liegt an der nordafrikanischen Küste und gehört zu Spanien. Die Grenze zur marokkanischen Stadt Fnideq ist immer wieder Schauplatz von Migrationsversuchen. Für die Behörden stellt sich nun die Frage, ob aus den Online-Aufrufen tatsächlich eine grössere Bewegung entsteht – oder ob es bei Gerüchten bleibt. (mke)

Mehr zu Ceuta:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Zehntausende Migranten wollen nach Ceuta
1 / 9
Zehntausende Migranten wollen nach Ceuta

In Ceuta, einer spanischen Exklave in Nordafrika, herrscht Ausnahmezustand.
quelle: keystone / antonio sempere
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Marokkaner erfährt, dass er nicht in Spanien bleiben kann
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Trumps Gaza-Plan: Hamas soll zuerst Waffen abgeben, dann zieht Israel Truppen zurück
Die Frage, wie Trumps Gaza-Friedensplan umgesetzt werden soll, sorgt für Streit. Knackpunkte sind die Entwaffnung der Hamas und der Rückzug der israelischen Armee aus dem Streifen. Derweil haben israelische Luftangriffe scharfe Kritik der Vermittlerstaaten hervorgerufen.
Am vergangenen Donnerstag verkündete US-Präsident Donald Trump, die Hamas und andere bewaffnete Gruppen im Gazastreifen hätten ihrer Entwaffnung zugestimmt; überdies werde die israelische Armee sich zurückziehen. Das entmilitarisierte Gebiet solle in Zukunft von einer neuen palästinensischen Regierung verwaltet werden, die mit dem von ihm ins Leben gerufenen Friedensrat («Board of Peace») zusammenarbeiten werde. Damit weckte Trump neue Hoffnungen auf Fortschritte in dem verfahrenen Konflikt.
Zur Story