EU-Umweltminister wollen ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen verkaufen lassen

Ein finaler Kompromiss muss nun mit dem EU-Parlament ausgehandelt werden, das ein komplettes Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 will. Die EU-Staaten sprachen sich dafür aus, die Flottengrenzwerte für Autos bis 2035 auf null zu senken.

In der Europäischen Union sollen nach dem Willen der EU-Länder ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen verkauft werden. Darauf einigten sich die für Umwelt zuständigen Ministerinnen und Minister der 27 Staaten in der Nacht zum Mittwoch.

EU will ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen verkaufen lassen

Am Dienstag gingen die Untersuchungen zum Sturm aufs Kapitol von 6. Januar 2021 in die nächste Runde. In Washington führte der Ausschuss ein weiteres Hearing durch – eines, das im Vorfeld für Schlagzeilen gesorgt hatte, da es nicht geplant war. Dabei kamen weitere Details ans Licht, welche Ex-Präsident Donald Trump schwer belasten. Das sind die wichtigsten Punkte.